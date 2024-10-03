屠龍案主謀：因迷失犯案 非專業恐怖分子

被告吳智鴻（現年28歲）曾任助理工程師。據控方案情，吳是無名組織的隊長，其隊員包括同案被告彭軍壕及賴振邦。2019年9月，吳與名為「大舊」的金主商議用槍殺警，後來吳拉攏屠龍小隊加入殺警計劃。

吳負責安排槍械及炸彈，並在該年12月8日行動的前夕，與彭一同到其母校灣仔華仁書院外設置土製炸彈。

吳的法律代表為資深大律師謝志浩，辯方採納書面求情陳辭，張官聽後遂將案件押後至11月14日判刑。

稱社會沮喪 抑鬱失眠加劇

據悉，辯方書面求情陳辭提及，吳自幼被評定為資優生，被父母寄予厚望及編排緊密課程；吳讀初中時因為成續退步及人際關係等而患上抑鬱症；吳有定期覆診至約2019年，他打算自行克服病症便沒再覆診。

案發時，吳因為社會狀况感到沮喪，抑鬱及失眠等問題加劇，但沒有服用相關藥物；辯方稱吳因迷失於社會氛圍及網上輿論而犯案，認為吳不應被界定為「專業的恐怖分子」。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）