退休漢貼文問點殺林鄭 煽惑罪成 官斥真心加害

被告潘德恕（現年64歲）於2020年2月4日在facebook發帖，他和18名朋友合共發了43則回覆，包括「收買波叔」和「╳婆」等。被告自辯時否認煽惑傷害時任特首林鄭月娥，稱發帖只是無厘頭搞笑，而他回覆「收買波叔」亦是搞笑，因為無可能實現。

法官陳廣池裁決稱，法庭審視案情時不應抽離案發時的社會氛圍和政治熾烈情况，而被告曾於2016年參加選委會文化界別選舉，不是目不識丁的人，顯然知道2019年以來的示威事件。陳官斥被告作供不盡不實，刻意淡化發帖意圖，一方面稱發帖是開玩笑，另一方面用帖文標題引發討論，令議題繼續發酵。

官：考慮當時氛圍非說笑

世上無絕對言論自由

陳官指被告的facebook帳戶有766名朋友，從未對朋友明確指出帖文是搞笑、不要當真；此外，被告發帖後補上貶意留言，明顯想「激活」他視作搞笑吹水的行徑，問題是他不需要着墨實際計劃，其煽惑行為已可以在網上流傳。針對帖文下有人討論用槍彈，陳官稱不排除有人把帖文截圖轉發，將傷害特首的信息傳開，加倍效應。

陳官表示，當時社會動盪之際，不認為被告發帖是說笑和搞笑，反問誰在2019年想到立法會大樓會被損毁、理大陷於火光熊熊、中大變成戰場。陳官指世上沒有絕對的言論自由，裁定被告真心想林鄭月娥遭遇不幸，而他不能實行計劃，不等於沒有煽惑別人行事。案件押後至10月7日求情和判刑。

【案件編號：DCCC 1017/22】