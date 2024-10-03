啡囊再造飾物藥品售賣機 17品牌獲房會免租創業

經營7個月 倘獲利抽20%投回計劃

計劃於8月31日截止申請，共收到約180份申請。獲選品牌將由今年10月至明年4月經營7個月，房委會將定期檢視參加者經營情况。如參加者獲得盈利，房委會將收取淨利潤20%，以重新投入於計劃中，支持計劃持續發展。

羅淑佩：倘發揚光大 去紅館都可以

房屋局常任秘書長兼房屋署長羅淑佩表示，計劃構思為善用房委會空置商舖，期望房委會旗下商場可成為年輕人創意及夢想的舞台，「將來如果能夠發揚光大，可以去到紅館，甚至到啟德體育園都可以」。

Wind.n.Sand為入圍品牌之一，主要使用咖啡膠囊和鋁罐扣製作飾物，同時提供咖啡膠囊、葡萄酒塞、罐扣等回收服務，獲分配在啟鑽商場經營。創辦人王嘉雯表示，咖啡粉囊輕身和不生鏽，能再造飾物，未來會嘗試用更多回收物料，認為實體店有助顧客更了解產品及背後意義。

另一個入圍品牌「智E購」將以pop-up store（快閃店）形式於不同商場經營，並提供24小時基本醫療用品自助售賣機，包括傷風藥、退燒藥、止痛藥、膠布及消毒酒精等，機上熒幕會提供藥物資訊及使用教學影片，未來擬拓展遠端診症、藥品預購及醫院處方藥領取等服務。