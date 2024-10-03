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楊潤雄：天文不可控 會更留意無人機風險

【明報專訊】香港本周初連續兩晚的賀國慶無人機表演，均因天文現象干擾信號告吹。對於接連有無人機表演取消，文體旅局長楊潤雄昨稱，天文影響非人力可控制，會就可否更早宣布或更早預測作考慮，當局亦會了解有否其他因素導致兩晚表演取消，並繼續循技術層面研究。

深圳昨因天氣縮規模改「破風版」

除了香港，深圳市文化廣電旅遊體育局設立的微信公眾號「文旅深圳」昨亦公布，昨日第二晚的「國慶7天全城萬架無人機表演」，因大風天氣及電離層變化等不可抗力氣象因素影響，要縮減演出規模，福田、羅湖、龍華、大鵬正常舉行，龍崗取消；無人機改為「破風版」，由原定每區2000架大減至每區400架。

楊潤雄昨出席一個就職典禮後回應記者問到本港連續兩晚無人機表演取消時稱，將來籌備無人機表演時，會更留意天文現象可能造成表演失敗的風險，會盡量準備，但期望社會理解，面對不可控制因素時要因應實際情况調整。

梁榮武：港電離層閃爍機率高 多黃昏後

針對無人機表演面對的信號干擾問題，香港氣象學會發言人梁榮武昨在港台《千禧年代》受訪稱，早前他曾表示亞熱帶地區較少受太陽風暴影響，但他再翻查文獻發現，近赤道地區尤其包括香港的東南亞一帶，電離層波動情况特別大，出現「電離層閃爍」機率亦較其他地區高，且產生不良影響多出現在黃昏後時段。梁又稱，「電離層閃爍」受太陽周期影響，周期約11年，近一兩年是高峰，出現機率亦增加。

無人機總會：周一晚兩演習 其後異常

負責為周一晚原定西九無人機表演擔任製作顧問的無人機總會主席楊景賞昨在同一節目進一步解釋，當晚約7時曾兩度演習，至8時05分起發現異常，儀器頻譜不斷閃爍跳動，後來發現是「電離層閃爍」所致終取消。對於翌晚深圳無人機表演在5區齊飛，楊稱與內地有關方面溝通，了解到當地「電離層閃爍」於表演前已減弱，加上當地表演空間較大，亦較少人群聚集，故照常舉行。

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