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重點演藝計劃千萬資助 須演15場吸1萬觀眾 馬逢國：租場兩周不易 業界稱中小團難獲

【明報專訊】政府昨公布推出「重點演藝項目計劃」，為長期公演的本地大型表演藝術項目提供最多1000萬元直接資助。獲資助項目須上演不少於15場、吸引最少1萬名觀眾。立法會選委界議員馬逢國認為，大型表演項目需有場地配合，藝團要租用同一場地兩周並非易事，演出時間太短亦影響收益和難建口碑。有劇團稱，中小型藝團演出與資助門檻有距離，料計劃對象主要是大型藝團。

兩期各兩名額 詳情11月公布

「重點演藝項目計劃」資助在本港上演不少於15場、吸引最少1萬名觀眾購票入場的表演藝術項目，資助額最高1000萬元，可用於舞台製作、租用場地、市場推廣等。計劃同時為項目獲得的私人贊助及門票收益提供最多500萬元配對資助。若項目首輪演出獲利，18個月內在港再度舉行與首輪規模相若的演出，可獲相當於首輪資助總額兩成的額外資助。

計劃將分兩期推出，每期設兩個名額，第一期資助詳情將於11月公布，今年底前開始接受申請。政府稱，計劃旨在選出具潛質項目，重點培育成具代表及長期公演的本地大型表演藝術項目，鼓勵成功的項目長期在港公演，冀彰顯香港的表演藝術實力。當局稱，計劃同時鼓勵引入社會資源參與本地表演藝術發展，推動入圍項目爭取更多觀眾支持。

馬：演出短難建口碑 千元一票才回本

馬逢國歡迎政府推出資助計劃，但認為要藝術項目長期公演，需場地配合。計劃要求獲資助項目上演最少15場，他稱因場地不足，藝團租場兩周已不易，但演出前需時預備和排練，僅兩周的演出也未必足夠累積口碑，舉例內地一些表演場地能容許藝團租用長達三四個月。他又認為，演出日數太短影響藝團收回成本，他以計劃門檻推算，若藝團投入成本1000萬元、共1萬名觀眾入場，即每張門票要1000元才能回本。

劇團：非有錢就得 需增場地培養觀眾群

劇團「音樂劇作」藝術總監陳健迅表示，中小型藝團製作規模與計劃申請門檻有距離，估計資助對象為「九大藝團」及獲商業支持的大型項目，認為計劃提供配對資助，有助鼓勵業界爭取商業贊助及投資。不過他指出，推動藝術項目長期演出「不是有錢就得」，需增加場地、培養觀眾群等配合。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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