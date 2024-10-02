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【Emily】熊貓踩入國慶酒會 嘉賓打卡 響應食肆優惠 高官議員四出覓食

【明報專訊】政府同社會各界噚日推出多項優惠賀國慶，多個高官、議員四處「覓食」響應，發起業界推優惠活動嘅飲食界議員張宇人就食足全日，仲講笑話留番今日先考慮減肥。高官代表有去咗灣仔掃貨嘅副政務司卓永興，而醫衛局長盧寵茂似乎鍾情數碼港一間冰室，噚日同七一都去咗食早餐。噚日國慶酒會場內特設熊貓打卡位，吸引經民聯議員陸瀚民同太太、民建聯議員林琳、房屋局常秘羅淑佩影相留念。

多個官員噚日喺facebook分享行程，卓永興去咗灣仔交加街露天市集購物，之後去附近茶室以七五折食嘢，再去鵝頸街市熟食中心「斬料」返屋企加餸。民青局長麥美娟就喺灣仔附近食完早餐，再行書局，其間攞起中大（深圳）公共政策學院院長鄭永年撰寫嘅《大變局中的機遇——全球新挑戰與中國的未來》翻閱。

盧寵茂出席國慶酒會後就同副局長李夏茵、李嘅丈夫兼醫專主席梁嘉傑、政助一行4人去數碼港一間冰室食早餐，佢哋今年七一都去同一餐廳食嘢，唔知局長係咪特別愛冰室啲雪菜公仔麵呢？

議員上京睇升旗 捕獲江旻憓

一眾議員就兵分兩路，部分留港出席升旗禮同酒會，其中民建聯林琳身穿印滿熊貓嘅綠色旗袍，同羅淑佩喺會場特設嘅熊貓打卡位合照；全國人大常委、民建聯李慧琼等議員就上京睇升旗禮，其中醫衛界林哲玄同民建聯陳永光更「野生捕獲」巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，齊齊影相留念。

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