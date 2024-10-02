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港聞二

戲院熱鬧 熊貓片吸粉絲

【明報專訊】全港院線國慶日推出半價戲票優惠，不少市民昨攜一家大小入戲院，熱門場次戲票所剩無幾，有家庭昨午到戲院發現許多場次只餘零星座位，轉場喝下午茶。另外，隨着港產大熊貓雙胞胎出世和中央贈港大熊貓抵港，記錄大熊貓「福寶」由韓國返中國的《再．見熊貓福寶》昨日上映優先場，亦吸引不少市民入場。

昨午約12時半，九龍灣德福戲院的《變形金剛初始篇》及《荒野機械人》下午場已僅剩小量座位。陳女士攜兒子和家人逛街，一行4人臨時想看戲，但心儀場次無位又或僅剩前兩行，陳遂決定「繼續行吓，飲個下午茶」。

有市民提前鎖定靚位，曾女士一家五口及友人共9人上周三搶到《變形金剛》9個連位。曾女士稱用手機應用程式購票時已無太多座位，「幾驚畀人買晒」，又說50元買到「全景聲」場，價格合理，「平時要早場先係呢個價」。

德福戲院《再．見熊貓福寶》昨午2時半的場次入座率超過六成，3時45分場次剩前兩行及零星位。九龍灣居民何太自言每日都追蹤港產大熊貓動態，「肥嘟嘟好得意」，因此想看相關題材電影。

梁小姐和友人是福寶粉絲，入場前在福寶立牌旁拍照。她說偶然下在網上看到福寶的新聞，覺得十分可愛，被牠和飼養員「姜爺爺」的感情打動，笑言今次看戲一定感動落淚，「希望有一日可以去親眼睇佢（福寶）」。

相關字詞﹕電影 熊貓熱潮 戲院 國慶

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