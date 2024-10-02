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港聞

港聞二

習曾引用 李藉唐詩倡港乘東風改革 國慶致辭提金融排名 稱「證政府方向正確」

【明報專訊】特首李家超昨晨在國慶75周年酒會致辭稱，香港處於「關鍵的經濟轉型期」，發展路上會有挑戰，但機遇大於挑戰，必須「不斷改革，識變、求變，破瓶頸、補短板、除障礙」，同時固本培元，鞏固和提升香港優勢，開拓新發展領域，並要讓市民分享「發展紅利」，貢獻國家所需。李又引用國家主席習近平曾引用的唐詩詩句「浩渺行無極，揚帆但信風」，冀香港可乘中央推進國家改革之風，與國家同進步。

政府昨晨在灣仔金紫荊廣場及會展舉行國慶升旗禮及酒會。李家超致辭時先提及，今年是政府完成《基本法》第23條立法、「完善地區治理」及區議會改制後首個國慶日，別具意義。他隨後提及國家經濟改革及香港經濟發展，稱國家發展一日千里，香港也要「拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福」。

重申港處經濟轉型期 維護國家續列首務

李家超就發展提出3點。首先他稱香港會繼續強化自身優勢，捉緊發展機遇，「讓一個個『金字招牌』更加閃亮」，並引述新公布的《全球金融中心指數》提到香港金融中心地位排名升至全球第三，顯示香港金融體系和營商環境的堅韌實力，「證明政府的政策措施方向正確」。他說本港將大力發展高增值海運和專業服務，而機場三跑道系統今年完成，將進一步突顯國際航空樞紐地位。

第二點李家超提出，本港要進一步深化改革，發展經濟，改善民生，並團結各界推動由治及興，政府會繼續以維護國家主權、安全、發展利益為最高原則。至於第三點，李稱本港要繼續主動融入國家發展，當好國內國際雙循環的「超級聯繫人」和「超級增值人」，提升國際競爭力。

他形容「世界百年未有的大變局」正加速演進，香港亦處於關鍵的經濟轉型期，要不斷改革，可乘「二十屆三中全會東風推進改革」，與國家同進步共繁榮。

另外，中央駐港機構包括中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港特派員公署、駐港部隊昨日分別舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立75周年。

相關字詞﹕大灣區 三中全會決定 李家超 國慶 國慶75周年

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