無人機表演再撤 深圳續飛 康署指「電離層閃爍」擾信號 深部分地區延誤

深圳5區共1萬架表演

國慶煙花匯演前的無人機表演原定昨晚9時舉行，600架無人機在維港夜空拼砌出「75」、熊貓等圖案，但康文署在表演前8分鐘發稿宣布無人機表演取消。深圳昨晚在龍華、福田、羅湖等5個區域共計劃有1萬架無人機表演，表演時間較香港早1小時，部分區域表演昨晚如期舉行，有地區則延至8時多才開始，有內地直播主持稱龍華、羅湖及大鵬的表演受大風及電離層影響延誤。

本港一連兩日無人機表演均受太空現象影響取消，康文署解釋昨晚取消與「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）有關。天文台科學主任葉翎昨接受本報訪問稱，電離層（ionosphere）是地球大氣上層海拔80至600公里之間，太陽耀斑釋放的X射線及極紫外輻射可能會令電離層受干擾，無線電波通過受干擾區域時，會出現能量損失而有信號閃爍，繼而擾亂無線電通訊。

她舉例，航海及航空界一般會使用衛星導航系統的無線電信號，在太陽活動強烈時，電離層或受干擾，將降低相關系統測量位置信息的準確度。

梁榮武：多數影響南北極 料港「風險管理」

西九文化區原定周一舉辦的2099架無人機匯演取消，無人機總會主席楊景賞事後亦解釋與「電離層閃爍」干擾信號有關。香港氣象學會發言人兼天文台前助理台長梁榮武昨晨在商台《在晴朗的一天出發》表示，太陽風暴與電離層產生作用，會影響地球磁場，引起電磁場劇烈改變，很敏感、精密的儀器或會受影響甚至損壞，例如在太空的人造衛星、在地面的精密儀器。他指出，太陽風暴周期約為11年，今年及明年屬太陽風暴高峰，因此很多以往少見極光的地方今年都可見到，其實是太陽風暴影響。

不過梁榮武表示，受太陽風暴影響的地方多數是南北極，香港與兩極距離較遠，如仍受影響，太陽風暴應很強烈，因此他相信周一表演取消或出於「風險管理」考慮，以免無人機無法準確控制，「無人機就會亂飛，就可能會出事」。