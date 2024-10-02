明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

無人機表演再撤 深圳續飛 康署指「電離層閃爍」擾信號 深部分地區延誤

【明報專訊】繼前晚西九無人機表演因太陽風暴因素影響取消，昨晚十一國慶煙花匯演前奏的無人機表演亦告吹。康文署解釋，昨晚維港上空出現「電離層閃爍」，令無人機無法接收良好衛星定位信號。天文台昨回覆本報查詢時引述美國太空天氣數據稱，昨天、今天及明天地球受輕微至中等程度的無線電干擾（見表），定位系統或受影響。一河之隔的深圳同晚則繼續有無人機表演。

深圳5區共1萬架表演

國慶煙花匯演前的無人機表演原定昨晚9時舉行，600架無人機在維港夜空拼砌出「75」、熊貓等圖案，但康文署在表演前8分鐘發稿宣布無人機表演取消。深圳昨晚在龍華、福田、羅湖等5個區域共計劃有1萬架無人機表演，表演時間較香港早1小時，部分區域表演昨晚如期舉行，有地區則延至8時多才開始，有內地直播主持稱龍華、羅湖及大鵬的表演受大風及電離層影響延誤。

本港一連兩日無人機表演均受太空現象影響取消，康文署解釋昨晚取消與「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）有關。天文台科學主任葉翎昨接受本報訪問稱，電離層（ionosphere）是地球大氣上層海拔80至600公里之間，太陽耀斑釋放的X射線及極紫外輻射可能會令電離層受干擾，無線電波通過受干擾區域時，會出現能量損失而有信號閃爍，繼而擾亂無線電通訊。

她舉例，航海及航空界一般會使用衛星導航系統的無線電信號，在太陽活動強烈時，電離層或受干擾，將降低相關系統測量位置信息的準確度。

梁榮武：多數影響南北極 料港「風險管理」

西九文化區原定周一舉辦的2099架無人機匯演取消，無人機總會主席楊景賞事後亦解釋與「電離層閃爍」干擾信號有關。香港氣象學會發言人兼天文台前助理台長梁榮武昨晨在商台《在晴朗的一天出發》表示，太陽風暴與電離層產生作用，會影響地球磁場，引起電磁場劇烈改變，很敏感、精密的儀器或會受影響甚至損壞，例如在太空的人造衛星、在地面的精密儀器。他指出，太陽風暴周期約為11年，今年及明年屬太陽風暴高峰，因此很多以往少見極光的地方今年都可見到，其實是太陽風暴影響。

不過梁榮武表示，受太陽風暴影響的地方多數是南北極，香港與兩極距離較遠，如仍受影響，太陽風暴應很強烈，因此他相信周一表演取消或出於「風險管理」考慮，以免無人機無法準確控制，「無人機就會亂飛，就可能會出事」。

相關字詞﹕國慶 國慶75周年 無人機 太陽風暴 電離層閃爍 無人機表演

上 / 下一篇新聞