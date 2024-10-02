現旅遊講求細緻體驗 活現香港：轉型需勾勒完整藍圖

【明報專訊】去年《施政報告》建議推出「本地特色旅遊鼓勵計劃」，鼓勵業界開發特色主題旅遊。2013年創立「活現香港」的陳智遠，認同本港旅遊業在發展深度遊仍屬起步階段，存在多時的「鴨仔團」不用理會遊客體驗是否細緻，「總之係計數」，但遊客消費及行為模式在慢慢轉變，「只是疫情令轉變壓縮」，業界在通關後才驚覺遊客習慣已完全不同，「鴨子團」在數字上亦有很大萎縮，他認為業界轉型仍需時，要建立成熟的行業生態，除更多業界加入，亦需完整的旅遊藍圖勾勒配套。
鴨仔團萎縮 歐美客少疫前40%
「活現香港」的客源本地及歐美各佔約半，陳智遠說，新冠疫情後歐美客恢復得較差，整體團數較疫前少約三四成。他分析有不同原因，例如港元強勢令物價貴、整體經濟差等，要令遊客即使價貴亦願意來港，便要提供更細緻的深度遊行程，「我們的經驗是你有好的產品，找適合的受眾就行了」。
「不過夜」成標籤 對深度遊業務影響微
遊客習慣疫後出現轉變，「窮遊」、不過夜、不消費成為部分遊客的標籤，陳智遠稱，深度遊行程一般是半日或一日，參加者過夜及不過夜的都有，所以在港時間長短對其業務無太大影響，「當然希望（留港）愈長愈好」，他又說，參與深度遊的遊客消費力高，願意住好一點的酒店、去好一點的餐廳，甚至覺得個別城市值得去，都願花錢留多兩三天。
陳智遠過去就特色旅遊、深度遊提過不少意見，他認為本質上深度遊毋須規模很大（mass），現時需更多同業建立業界生態，要有足夠的同業找到一種合理的營運模式、有不同持份者合作創造旅遊體驗，但他不諱言要業界轉型的確困難，只能先嘗試。
吸回頭客 盛事需文化內涵配合
至於政府角色，他說要讓更多人知道好的旅遊產品、做更細緻的旅遊資源整理，以及清晰的文化旅遊發展藍圖，亦可與盛事聯乘，他形容深度遊和盛事是共生關係，遊客因一次盛事來港，政府要有方法吸引他們願意再來，「也要依靠你城市的文化內涵」，「甚至盛事也可以有一種輻射的作用，連接一些地區的體驗」。
（施政報告前瞻系列之三）
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