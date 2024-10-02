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港聞二

倡政府旅社「砌行程」 預早計劃周邊服務

【明報專訊】本港近年倡議發展「盛事經濟」及深度遊，冀帶動遊客來港，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉稱，盛事對吸引中長線客人幫助很大，而且不僅是高消費客群，「還有些職員、傳媒會來，他們會住簡單一點的酒店」，令不同類型酒店受惠，而政府提前準備非常重要，舉例明年本港協辦的全運會，徐英偉透露政府早已向酒店業界了解吸納量，可能「全幢（酒店）包起」，業界就要準備請人；他又建議從遊客體驗的角度考慮，預早計劃周邊服務，例如與旅行社合作「砌行程」。

讚金融周成功 徐英偉冀串連活動

文體旅局發言人回覆表示，政府持續更新盛事年表，並盡早公布新名單，旅發局亦一直就工作策略及大型盛事資訊，與業界保持緊密聯繫，包括舉行季度簡報會等。

要舉辦一個成功並吸引旅客的盛事，徐認為本港非無先例可循，今年3月的金融周便是成功例子，還有一連串的高峰會、Art Basel、Art Central、藝術拍賣會、七人欖球賽，「這個就是串連，當有高消費金融旅客來到香港，（香港）有飲、有食、有玩、有藝術展、有體育活動」，他建議政府多做這類型的串連，並提早通知業界。

至於酒店業可如何配合盛事舉辦，徐英偉說主辦大型盛事需競爭，「如果要搶（盛事）來港，（主辦方）會問香港的交通、酒店服務齊不齊」。他又認為政府可同時考慮適合遊客的體驗，預早計劃周邊的服務餐飲，「跟旅行社商量，『砌』些行程給他們」，以免遊客在盛事結束後便離港，「那就浪費了」。

指盛事吸高消費客 平價賓館看淡

不過，經營賓館的「香港住宿」負責人何小姐認為，盛事主要吸引高消費遊客，即使做更多盛事，亦無法令價格較低的賓館受惠，「就如七欖是一些很特定的人群才會來看，不會是普通家庭看的」，又舉例不少人建議邀請Taylor Swift來港開演唱會，但她相信該批客人住半島酒店、文華東方酒店等高級酒店，未必吸引一般客人來港。

同時是奧斯酒店負責人的旅遊促進會總幹事崔定邦說，未有留意酒店客人有否參與盛事或深度遊，但他指出，整體數目因大型會議增加，商務客上升，其消費力亦較高，估算可住一晚千多元的酒店。

（施政報告前瞻系列之三）

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