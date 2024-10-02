酒店業指前景看不通 需更多國際客 有賓館靠本地客維生 業界倡拓文化遊延簽證

明報記者 劉思昆

旅發局資料顯示，本港今年首8個月旅客總人次近3000萬，按年增44%，過夜客佔一半；與2019年首8個月（即新冠疫情前）比較，今年同期旅客總人次減少32%，但當年過夜客比例較低，佔43%（見圖）。旅發局較早前表示，今年上半年過夜的會展旅客，平均留港3.7晚，整體旅客則平均留港3.2晚；以2023年全年計算，整體旅客平均留港3.6晚，2019年為3.3晚。

航班少機票貴 商務客減或改視像會議

徐英偉表示，「紅日」（假日旺季）以外，酒店業需商務旅客填補生意額，會議、展覽等活動均有助吸引高消費旅客訪港，但即使展覽業務開始恢復，來港人數卻減少，舉例外國參展商以往派6人來港，現在只派兩人，一來因航班減少及機票貴，二來可透過線上參與，「我們（酒店業）已經不見三分之二（客人）」。

回顧過去一年，徐英偉稱五星級酒店最受衝擊，原因是失去國際客、因大型活動來港的高消費客，三星級酒店因設施、用人較少，相對壓力較小，「相對回報好一些」。

業界投資「非常審慎」 有酒店出售作宿舍

「不是看淡，是看不通。」徐英偉形容業界對香港以至周邊政治環境都「看不通」，業界投資意向「非常審慎」，他指有酒店暫停或放慢投資計劃，甚至有疫情期間翻新的酒店現在感到後悔，有酒店索性整座出售，變成學生宿舍。

何小姐經營的賓館「香港住宿」原有百多間房間，目前剩20多間，更全數長租給本地客，收入較以往接待遊客大跌三分之二，每晚房租「200元都不到」，但她稱本地客源較穩定，勉強能維持收支平衡，但遇上突發開支，如有房間冷氣突然故障便「很麻煩」。

尖沙嘴「香港住宿」稱房租只及疫前1/3

何小姐的賓館自疫情開始，因無遊客而租給本地人，通關後一度嘗試恢復接待遊客，生意卻不似預期，房租只及疫情前三分之一，每晚房價約200元，入住率亦只有一半，「以前周末最少有五六百元，平日300元很平常」，但通關後周末只收二三百元。賓館會否有望恢復遊客生意？她稱很困難，因過夜遊客減少，酒店選擇又多，預計情况會持續一段長時間。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成稱，業界整體客量較疫情前差，部分客人轉投Airbnb等，但暫時未見倒閉潮或放棄續牌，他說有賓館可能將間隔改為劏房出租。至於如何改善業界生意，他建議政府着力發展更多文化旅遊景點，甚至延長外國遊客的簽證至最少3個月或半年，吸引他們多留港數天。

內地旅客仍是本港旅遊業的主力，但內地經濟增長放緩，內地旅客數目復蘇步伐未如其他旅客。徐英偉稱，中長線內地旅客習慣多預留一星期行程，平均在港住兩三晚酒店，再到訪其他地方。按旅發局數字，近兩年首8個月酒店入住率都超過八成，過夜旅客佔整體一半，徐英偉稱數目不太差，認為新增自由行城市「一定好」，而二三線城市的旅客多數跟團來港，自由行「散客」則消費較高。

徐英偉認為長遠應吸引更多國際旅客來港，「我們希望（遊客分佈）比率可以更國際化」，建議舉辦更多盛事、商務會議，並與鄰近內地城市「夾一夾」，「香港放煙花，隔籬又放煙花，第二天就沒事做了」，即使無法協調亦最少可預早準備，吸引旅客留港。

（施政報告前瞻系列之三）

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