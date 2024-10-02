無視紅旗出海滑板捲走 衝浪客困淺灘獲救

康文署昨早宣布由於大浪關係，赤柱正灘、大浪灣泳灘等多個泳灘已懸掛紅旗。昨早10時許，一名29歲男子到大浪灣泳灘滑浪，其間疑因滑浪板被大浪捲走，無法返回原岸邊。他及後被冲至附近石灘，再自行游到淺灘待救。

曾被冲至石灘 救生員報案

消防及警員接獲救生員報案到場，政府飛行服務隊亦曾出動直升機搜救。事主最後由消防蛙人協助下，攀過約3至4米高的岩石返回泳灘，其間他一度失足跣腳，險從高處墮下。

大浪灣泳灘出入口豎立「禁止滑浪」的告示牌，另已懸掛紅旗，惟不少人繼續游泳及滑浪。根據《泳灘規例》，市民不得將滑浪板帶進供游泳者使用的泳灘水域內使用，違例即屬犯罪，一經定罪可罰2000元及監禁14天。

泳灘外滑浪 遭口頭警告

康文署回覆本報稱，該署救生員昨早約10時40分在大浪灣泳灘瞭望台當值期間發現一名男子在泳灘範圍外滑浪，其間被巨浪及急流推向泳灘外石灘，遂協助報警。該署稱該男子並非在署方所管理的泳灘範圍內滑浪，該署職員及消防員即時向他作出口頭警告。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，康文署轄下泳灘不得滑浪，而大浪灣泳灘周圍多石堆，且水流湍急，對滑浪者構成危險。他說康文署加強宣傳同時，宜提供合適場地滑浪，指現時本港缺乏。他認為滑浪本是健康運動，劃分活動區域可保障水上活動者安全，包括分隔泳客與滑浪者，亦避免滑浪者因逃避票控，與署方人員追逐而衍生意外。