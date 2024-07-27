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涉精神病人 英例未必警處理 先評估罪案因素 林志偉：打999應交警方

【明報專訊】早前有思覺失調患者在北角疑病發襲擊家人，遭警員開槍擊斃，引起大眾關注警方應對精神病患者手法。參考英國多個城市近年推出新機制，報案中心會評估事件是否有危險及罪案因素，決定由警方處理或轉介其他部門跟進。澳洲警方上月公開報告，指由軍裝警員首先處理或會導致事態升級，擬參考英國做法。有精神健康諮詢委員會委員認為英國做法值得研究；警察隊員佐級協會主席林志偉則指本港另有精神健康專線，市民致電999則應由警方協助。

明報記者 郭曉欣

澳洲擬仿英 學者稱值研究

英國亨伯賽德（Humberside）警方自2020年起分階段推行「正確照顧，正確人員（Right Care Right Person，簡稱RCRP）」做法，銜接警方、精神健康及社會服務等，確保由最適當人員處理精神健康或社福求助，同時減輕警方壓力。RCRP提倡由受訓的報案中心接線員了解及評估狀况，決定由警方還是其他部門處理，警方亦與醫療等部門合作，轉介求助個案。是否由警方介入需考慮事件有沒有即時生命威脅，或嚴重傷害、醫療緊急狀况，涉案人是否懷疑有精神健康問題等。當地部門評估發現，RCRP有助減少警力部署及警務時間，需要部署的RCRP類事件比例，由2019年的78%減少至2022年25%。現時英國多個城市，包括倫敦及劍橋，亦已分階段實施 RCRP。

澳報告：警裝備可惡化局勢

澳洲新南威爾斯州警方就處理精神健康事件內部審查發現，以警員作為第一處理（primary response）會增加不良後果風險，「僅是警察制服、槍械、燈光和警笛就可能使局勢升級」，恫嚇有精神健康問題者，並指「即使大幅增加對警察的精神健康培訓，仍然無法達到新南威爾斯州健康工作者和救護車的知識及專業水平」。審查亦引述當地皇家委員會稱，大多數經歷精神健康危機的人未曾違法，警察介入可能會帶來羞辱和創傷，認為可由其他健康專業人員提供更適當的照護，並建議參考英國RCRP做法。

現時香港警方設有「精神上無行為能力人士」（MIP）行為指標，助前線人員提供快速參考，讓他們盡早識別MIP。指標劃分為個人狀况、行為及對話3個範疇，並列明溝通貼士，包括減低對方的壓力焦慮、等待對方完成句子或手上工作才溝通、以對方的用語溝通等，但未訂立額外行動指引。

林：打999即情况較危險

林志偉說警隊指引和訓練足夠，警員到場後亦會視乎情况再轉介其他部門。被問到報案中心會否了解涉案人是否有精神病背景，他重申不帶偏見處理案件。對於外國做法，林稱醫管局有精神健康專線讓家屬致電，「若你打得999，（情况）都是比較危險」，需要警方處理。

指警辨識精神問題定義闊

學者倡嚴重時專家配合

港大醫學院精神醫學系榮休講座教授陳友凱認為「精神上無行為能力人士」定義太闊，不同精神問題的溝通技巧不同，但認同溝通貼士原則正確。至於指標是否提供足夠應對精神病患者指引，他認為警方有能力處理較輕微的事件，但嚴重情况下有精神科專家配合較理想。

專家：仿英做法需增人手

精神健康諮詢委員會委員、臨牀心理學家張傳義說，若報案中心掌握更多精神病患者資訊，有助警方部署，接線員可詢問病歷、涉案人是否神情呆滯或自言自語等。他認為RCRP值得研究，但需增加人手。

相關字詞﹕警員開槍 思覺失調 精神病 槍擊案

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