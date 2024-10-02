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指改制後仍提改革 料中央不滿港現狀

【明報專訊】回歸以來香港經歷3次政改，2014年佔領運動發生，2021年中央重寫選舉制度，確保「愛國者治港」。教大公共行政學顧問張炳良分析，新選制下經濟與社會問題尚未解決，中央官員屢提改革，反映其不滿目前本港管治，惟會否因而要改革政制言之尚早，有待中央判斷治理問題成因。

政改前提重建互信 終極問題「誰執政」

2014年政改在張炳良眼中是政制發展「分水嶺」，民主派醞釀「佔領中環」，中央因而制訂「831方案」。他說北京懷疑民主派企圖挑戰中央，普選終極問題是誰來執政，便要確保安全系數。「佔中」演變至79天「佔領運動」，群眾紮營佔據交通要道，張炳良稱之為「廣場式攤牌」。「廣場是天安門廣場，從北京眼中就是提醒他1989年」，他稱事件導致北京對普選戒心愈來愈大。

「香港現在的治理，我認為從很多迹象去看，北京不滿意，否則都不會經常講改革。」2019年反修例運動後，中央制訂新選制，強調「全面管治權」與「愛國者治港」。張炳良說，中央的「如意算盤」是新選制實施後經濟向好，深層次問題迎刃而解，自然毋須走回政改舊路，不過現况似乎事與願違，經濟依然波動、挑戰重重，「改制之後，香港政制是否因此被認為非常順利，一些以前做不到的，現在什麼都做到？我又不覺得是這樣」。

民主派消失 政改唯一動力中央

這是否再思政改的契機？張炳良認為政治格局改變，民主派既已消失，質疑建制派是否如昔日般同意政制向前走，民主化的唯一動力只有中央。「如果要北京推動政改，第一北京對香港有沒有信心？第二他對現在的政制滿不滿意？」

張稱管治不善成因複雜，取決於北京判斷「香港問題的結在哪裏」，例如是否牽涉外部干預。但從中央角度出發，他謂即使政制有缺陷，推動政改未必就能化解，「2019年之前，大體上政制都是順着泛民要求發展，究竟施政是否改善了？（中央）覺得不是，施政愈來愈艱難，又拉布」。

關鍵回到信心問題，張炳良認為政改前提是重建互信，「因為（中央）過去被蛇咬過，這樣開放就會大亂」，要讓北京相信港人不會忽視國安，毋須擔心香港添亂，雙方也要檢討過去為何出現「泛政治化」問題。對於會否落實雙普選，張自言「看不通」，估計北京在觀望與思考，「是否這麼快已去到結論？這就是問號」。

相關字詞﹕政改 愛國者治港 831決定 佔中 佔中十周年 張炳良

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