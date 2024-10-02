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灣區熱搜：廣深寬限購新盤促銷 黃金周首日銷情熱

【明報專訊】中央表態樓市要止跌回穩，隨即在周日（9月29日）深夜，廣州、深圳、上海3個一線城市相繼宣布樓市新政，廣州全面取消限購；深圳部分取消限購，全面取消限售；上海亦部分取消限購及取消豪宅稅。新政搶在十一黃金周前夕公布立即帶來效應，廣州有多個樓盤於29日晚出現深夜成交，30日雖是上班平日，但亦有新盤睇樓客絡繹不絕。昨日黃金周假期首日，廣州睇樓客更多，以荔灣區的萬科理想花地為例，該盤於國慶期間推出「特批一口價單位」促銷。昨日下午記者現場觀察，售樓處座無虛席，非常熱鬧。

深樓盤395伙半日售罄

中央對樓市管治方針的改變確實促使買家態度從觀望轉向正面。於9月29日開盤的深圳市寶安區新盤瑞璟灣居，在政府宣布放寬限購前推出的395伙單位半日已售罄。二手市場方面，有地產代理表示當晚便收到賣家要加價的通知。

對於今次十一黃金周銷情，地產業界表示樂觀，預計隨着政策效果顯現，第四季樓市將加快回穩。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，在中央止跌回穩的新要求下，廣州自然要發揮核心城市的帶動作用，完全取消限購是合情合理。

專家：顯當局冀帶動「銀十」交投

李宇嘉稱，三大一線城市連夜調整限購政策，也反映當局希望在樓市「銀十」、也是今年最後一個季度來臨之際，帶動樓市預期和交易量，發揮「止跌回穩」作用。

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