灣區熱搜：廣深寬限購新盤促銷 黃金周首日銷情熱

深樓盤395伙半日售罄

中央對樓市管治方針的改變確實促使買家態度從觀望轉向正面。於9月29日開盤的深圳市寶安區新盤瑞璟灣居，在政府宣布放寬限購前推出的395伙單位半日已售罄。二手市場方面，有地產代理表示當晚便收到賣家要加價的通知。

對於今次十一黃金周銷情，地產業界表示樂觀，預計隨着政策效果顯現，第四季樓市將加快回穩。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，在中央止跌回穩的新要求下，廣州自然要發揮核心城市的帶動作用，完全取消限購是合情合理。

專家：顯當局冀帶動「銀十」交投

李宇嘉稱，三大一線城市連夜調整限購政策，也反映當局希望在樓市「銀十」、也是今年最後一個季度來臨之際，帶動樓市預期和交易量，發揮「止跌回穩」作用。