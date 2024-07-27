灣區熱搜：灣區樓價連跌15月 寄望中央救市轉勢 8月中原指數跌幅今年最大 9+2市僅兩升

明報記者 陳子凌

佛山珠海跌勢最急

今次亦是中原大灣區指數自2018年12月正式公布以來最長的一次跌浪。8月份11個大灣區城市指數中，只有肇慶及江門按月上升，其餘9市跌幅介乎0.76%至5.34%不等，且跌幅比7月擴大。除了四大中心城市香港、澳門、廣州、深圳齊跌外，香港、澳門、佛山及珠海8月跌幅更是今年以來最大，其中香港及澳門指數因匯率導致跌幅加劇，分別跌3.05%及2.74%。佛山及珠海分別跌5.34%及4.33%，在9市中跌幅最大。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，8月暑假為樓市傳統淡季，大灣區市場亦不能倖免，灣區樓市價量齊跌。他指出，深圳8月一手成交2537宗，較7月少3%，另外二手住宅過戶3804宗，按月下跌17%，屬6個月新低；廣州情况相若，連續在6月及7月成交破萬伙之後無以為繼，8月二手成交回落至8872宗，較7月跌11.6%。

撤辣效力減降息 香港指數新低

香港方面，陳永傑稱，8月市况與大灣區整體表現相若，一手成交約510宗，是2月「撤辣」後新低，反映撤辣效力消退，加上匯率因素，令香港指數於8月錄得今年最大跌幅，續見指數公布以來新低。不過美國剛宣布減息0.5厘，他料可扭轉樓價跌勢。

中原大灣區指數以大灣區9+2城市一手及二手住宅的交易價格為核心數據，以各城市的年度GDP為權重編製，以2017年7月為指數基點100，自2018年12月開始每月發布。

樓盤爭「銀十」 推保價吸客

另一方面，雖然8月多個大灣區城市指數下跌，傳統9月及10月樓市成交旺季「金九銀十」的「金九」亦見失色，但因9月底的政策轉向，開發商對「銀十」寄以厚望。除了繼續有樓盤推出一口價、送家電、送車位、贈物業費等促銷活動，亦有樓盤在國慶期間舉行管弦樂表演、音樂會、寵物聚會等，亦有樓盤舉辦高檔晚宴，費用可抵消部分樓價，變相打折。

此外，有樓盤繼中秋之後再提供「保價」承諾，只要買家選購「保價單位」，開發商便承諾該成交價會是「年內最低價」，如果年內同類單位出現低於最低價的情况，買家可更換其他價格較高的單位。