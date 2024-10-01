借虛銀購舒適堡課程 健身客入稟追13.5萬

課程值22.2萬 當中16.2萬借貸付

根據入稟狀，原告為香國偉，被告為Physical Health Centre Hong Kong Limited。入稟狀提及，原告於去年7月9日及8月6日與被告簽訂書面合約，購買伸展課程共75節、筋膜鬆弛課程共110節及重量訓練課程共100節，總值約22.2萬元，即日付款，當中6萬元以信用卡或銀行轉帳支付，餘下向虛擬銀行借貸支付。

入稟狀指出，被告在全線結業前只提供110.5節課程，由於未能提供餘下健身服務，致原告蒙受損失。原告就無法享用的健身服務價值約13.5萬元，曾於今年9月19日去信被告要求還款，但被告未有還款。原告遂入稟追討被告約13.5萬元、訟費及法庭認為合適的濟助。

根據消委會數字，截至昨午6時共接獲5249宗有關今次事件的投訴，涉款共184,710,628元，平均每宗個案涉款逾3.5萬元，金額最高一宗涉約202萬元，最低一宗涉99元。

【案件編號：DCCJ 5794/24】