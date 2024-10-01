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港聞二

控獅山沒許可展條幅 陳伯表證成立 爭議何謂「展示」 10‧30結案陳辭

【明報專訊】社運人士「陳伯」陳基裘涉去年9月在獅子山山頂展示「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」等對聯，被控「沒有許可證下於郊野公園內展示條幅」罪，昨日在九龍城裁判法院受審。辯方同意陳基裘曾持對聯拍照，但爭議法律上是否構成「展示」條幅。裁判官裁定控罪表證成立，陳基裘不自辯，案件押後至10月30日結案陳辭。

警稱沒睹展示 對聯無關國安

控辯雙方承認事實指出，警方去年9月28日在獅子山郊野公園反罪惡巡邏，截查被告陳基裘（76歲）後放行。及後警方找到網媒報道，同年10月5日突擊搜查被告寓所，檢取3幅對聯。庭上展示照片和播放網媒片段，顯示被告在獅子山手持對聯，寫有「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」、「發揚獅子山精神 昂首闊步奔未來」和「堅持才有希望 挺胸膛向前行」。

警員陳漢燊案發時駐守黃大仙警署軍裝巡邏小隊，他供稱去年9月28日下午3時被派到獅子山執行「便裝特別更」，與一名警長和一名督察執勤。陳漢燊在獅子山「獅尾」位置截停被告及一男一女，從被告身上搜出3幅對聯，判斷無違法成分。在辯方盤問下，警員確認對聯字句與《港區國安法》無關，亦沒有親眼看見被告拿出對聯拍照。

駐守同一小隊的警長吳汶洛表示，當時向被告表明，除非獲批准，否則不得在郊野公園展示對聯，屬違反香港法例。吳在盤問下稱沒親眼目睹被告展示對聯。

漁署：一般批准比賽集會等條幅申請

漁護署一級農林督察冼衛本供稱，署方沒有收到被告展示條幅的申請，除非獲發許可證，任何人不得在郊野公園展示條幅；署方一般批准體育競賽、慈善籌款、商業拍攝和公眾集會等申請，考慮展示條幅對遊客和自然環境的影響，審批後發出許可證。

【案件編號：KCCC 528/24】

相關字詞﹕漁農自然護理署 沒有許可證下於郊野公園內示條幅罪 橫額 獅子山

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