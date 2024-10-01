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港聞二

殺夫精神分裂婦 判無限期醫院令 妄想症好轉仍覺夫不忠 子女讚有愛心

【明報專訊】患妄想型精神分裂症的七旬婦3年半前懷疑丈夫出軌，在葵涌麗瑤邨住所趁丈夫熟睡揮刀斬傷對方，丈夫傷重不治。婦人否認謀殺，基於神志失常作減責基礎承認誤殺罪，法官昨日在高等法院判處她無限期醫院令。被告的精神科報告指被告情况雖有改善，惟仍然維持丈夫對她不忠的想法，以及缺乏「病識感」。

庭上透露，被告劉秀珍（現年77歲）1977年從印尼移居香港，透過婚姻中介結識丈夫劉子球，二人育有一子一女，案發時兒子已搬走，女兒與父母同住。子女在求情信中高度讚賞被告，稱他們能在充滿愛的環境下長大。被告被捕後還押在小欖精神病治療中心。

官稱乏病識感 辯方醫生盼設時限

法官杜麗冰判刑指出，被告入住小欖並服用藥物後，精神狀况改善，針對職員的妄想徵狀已消除，惟仍覺得丈夫對她不忠，且缺乏病識感（即患者對自己健康狀態的知覺能力），精神科報告建議被告接受進一步治療和教育，判處她醫院令，直至情况有改善。辯方依賴的精神科醫生亦同意醫院令是合適判罰，惟希望法庭設時限。杜官表示本案是一宗悲劇，判刑須視乎案情而定，最終採納報告建議，判被告無限期醫院令。

醫生曾加藥 事主無按新劑量服

案情指出被告1986年起接受精神科治療，確診妄想型精神分裂症，2001年病情復發，需定期服藥；2020年8月起，被告懷疑丈夫不忠，兩人時常爭執，事主間中離家，醫生遂加重藥量；惟被告覆診時承認沒按新劑量服藥，其後稱和丈夫關係改善，原定2021年3月7日覆診，即案發後約12天。

2021年2月24日，兩人與女兒在家中晚膳，翌日凌晨4時，事主突然叫女兒起牀報警，女兒發現事主滿身鮮血，事主着女兒拿毛巾鋪在其頭部傷口；警員查問下，事主能交代被告趁他熟睡揮刀，惟救護員到場不久後事主陷入昏迷，送院不治。被告警誡下承認斬傷事主，因精神狀况無法接受錄影會面。

【案件編號：HCCC 396/23】

相關字詞﹕高等法院 醫院令 倫常命案 誤殺罪

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