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港聞二

國慶燈飾五度被剪電線 中年漢斷正

【明報專訊】上水近日有國慶燈飾五度遭破壞，一名男子前日涉將燈飾電線剪斷時「斷正」被捕。據悉，被捕人為私人教育機構文員，沒有任何政治背景，初步相信他因不滿社會現况，一時衝動犯案。

大埔警區刑事總督察譚婧珊稱，民政事務總署9月15日在上水港鐵站連接上水廣場的行人天橋安裝賀國慶75周年燈飾，署方職員其後於19日、20日、21日及28日巡查期間，均發現燈飾電線被人剪斷，前日報案。大埔警區刑事調查隊探員前日到天橋調查，約於下午4時發現一名可疑男子，暗中觀察，發現他將其中一組燈飾的電線剪斷，其後迅速逃走。

探員隨即追截，將男子拘捕，並在其身上環保袋檢獲一把剪鉗及被剪斷的20厘米長電線。51歲被捕男子姓趙，報稱文員，涉嫌刑事毁壞。

發泄社會不滿 「非針對國家」

警方透露，被捕人獨居於新界北地區，犯案動機仍在調查，初步懷疑他因個人理由犯案，以發泄對社會不滿，並非刻意針對任何與國家相關的事物。

記者昨晚到涉事天橋觀察，橋上欄杆掛有多個彩色燈牌，顯示「國富民強 慶賀華誕」字句，如常亮起。

北區民政事務處表示，上址國慶燈飾近日屢遭破壞，處方接報後已通報警方，燈飾承辦商亦即時維修，燈飾運作正常。民政事務總署譴責惡意破壞國慶燈飾的行為。

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