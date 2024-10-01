明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

思托邦講座被指停辦 中大：定期檢視籌組活動

【明報專訊】中大博群全人發展中心多年來舉辦「博群大講堂」系列活動，其中「思托邦」講座是受歡迎活動之一。近日有指中心不再舉辦「思托邦」講座或同類活動。中大昨回覆稱，中心去年初已與學生事務處合併，現由轄下的學生經驗及發展組負責推行全人發展活動，所以不沿用「博群」作活動名稱。校方未表明會否再辦「思托邦」講座等活動，稱會定期檢視及籌組活動，包括電影觀賞及映後座談、小組聚會。

2011年起推博群計劃 教局讚賞

陳健民吳靄儀林夕等曾主講

過去「博群大講堂」邀請各界代表演講，包括北京大學法學院教授賀衛方、著名作家兼中大教授李歐梵、填詞人林夕及立法會前議員吳靄儀等擔任主講。2018年11月，佔中發起人之一、中大社會學系前副教授陳健民亦曾在佔中案開審前5日，在「思托邦」講座主講，以「毋忘燃燈人」為題作告別課。

翻查中大新聞稿，在2011年，中大時任校長沈祖堯推行「博群計劃」，他卸任前曾表示對推行計劃最感自豪，指書節和講座使校園添新氣氛。教資會轄下質素保證局亦於2015年，在質素核證報告中，讚博群計劃行之有效，促進學生全人發展。

中大校園媒體「大學社區報」周日（29日）在社交媒體發文指，學生事務處近日透過「博群全人發展中心」的電郵，向全體同學公布本學年的活動，然而以往恆常舉辦的「思托邦」等活動不復見。

博群全人發展中心網頁昨顯示「網站已搬遷」，社交平台的帖文亦全被刪去。至於學生事務處學生經驗及發展組網頁，活動亦不見過往沿用的「博群」字眼。大學社區報提到，其中性質與以往「流動博群——小組聚」及「博群影院」類似的活動，現更名為「流動山城小組聚」及「山城影院」。

相關字詞﹕思托邦 博群大講堂 博群全人發展中心 中文大學

上 / 下一篇新聞

七欖3月移師體育園 信觀眾不減 11月售票 欖總盼吸灣區等新球迷
七欖3月移師體育園 信觀眾不減 11月售票 欖總盼吸灣區等新球迷
保留南看台「傳統」 維港景色推高氣氛
保留南看台「傳統」 維港景色推高氣氛
團結基金倡設高層次「盛事辦」 跨局協調定策略 民研「盛事經濟」民調：受訪者多關注成效浪費否
團結基金倡設高層次「盛事辦」 跨局協調定策略 民研「盛事經濟」民調：受訪者多關注成效浪費否
仁濟縫針女童命危 父擬民事索償 質疑院方瞞真相 醫局：續溝通支援
仁濟縫針女童命危 父擬民事索償 質疑院方瞞真相 醫局：續溝通支援
護士助理控虐兒 准保釋押後12月訊
護士助理控虐兒 准保釋押後12月訊
涉殺智障女 中醫：因不願起牀推頭撼牆 錄影會面認施襲逾20分鐘 翌日擲聖杯悉「仙遊」
涉殺智障女 中醫：因不願起牀推頭撼牆 錄影會面認施襲逾20分鐘 翌日擲聖杯悉「仙遊」
大坑西居民申擱置收樓裁決 平民屋宇質疑有組織拖延
大坑西居民申擱置收樓裁決 平民屋宇質疑有組織拖延
八旬翁晾衫墮斃 公屋半月兩宗
八旬翁晾衫墮斃 公屋半月兩宗
12港人兩被告得直 上訴庭：監獄國安考慮判時未生效
12港人兩被告得直 上訴庭：監獄國安考慮判時未生效
難敵北上熱 美容老闆冀留住消費 業界料今年400店倒閉 盼設專業資格以質換量
難敵北上熱 美容老闆冀留住消費 業界料今年400店倒閉 盼設專業資格以質換量
健身業撐冷靜期 美容憂百上加斤
健身業撐冷靜期 美容憂百上加斤
財政儲備5507億 14年新低
財政儲備5507億 14年新低
米芝蓮甜品店結業 老闆看淡前景寧打工
米芝蓮甜品店結業 老闆看淡前景寧打工
文體旅局助秘蔡健斌接任體育專員
文體旅局助秘蔡健斌接任體育專員
終院海外法官范理申個人理由不續任 今年第5人 司法機構稱不礙運作續覓人選
終院海外法官范理申個人理由不續任 今年第5人 司法機構稱不礙運作續覓人選
千人合唱賀國慶 氣象擾信號無人機匯演取消
千人合唱賀國慶 氣象擾信號無人機匯演取消
中大研發衛星升空 段崇智：榮幸以此賀國慶
中大研發衛星升空 段崇智：榮幸以此賀國慶
鄧炳強指吳靄儀文章拐彎抹角美化立場案被告
鄧炳強指吳靄儀文章拐彎抹角美化立場案被告
哮喘童餵藥後亡 母保釋 律師：倘藥來歷不明 或屬疏忽照顧
哮喘童餵藥後亡 母保釋 律師：倘藥來歷不明 或屬疏忽照顧
豎筆放櫈插傷同學陰囊 男生被捕
豎筆放櫈插傷同學陰囊 男生被捕
國慶燈飾五度被剪電線 中年漢斷正
國慶燈飾五度被剪電線 中年漢斷正
走失鸚鵡現樹上 消防欲擒終飛走
走失鸚鵡現樹上 消防欲擒終飛走
殺夫精神分裂婦 判無限期醫院令 妄想症好轉仍覺夫不忠 子女讚有愛心
殺夫精神分裂婦 判無限期醫院令 妄想症好轉仍覺夫不忠 子女讚有愛心
控獅山沒許可展條幅 陳伯表證成立 爭議何謂「展示」 10‧30結案陳辭
控獅山沒許可展條幅 陳伯表證成立 爭議何謂「展示」 10‧30結案陳辭
借虛銀購舒適堡課程 健身客入稟追13.5萬
借虛銀購舒適堡課程 健身客入稟追13.5萬
被指少訊中心非禮兩女 消防員涉襲擊被捕
被指少訊中心非禮兩女 消防員涉襲擊被捕
貨車撞欄翻側 司機稱頭暈肇禍
貨車撞欄翻側 司機稱頭暈肇禍
灣區熱搜：灣區認證產品應市 掃碼溯源更安心 粵港澳共定標準 一次認證三地通行
灣區熱搜：灣區認證產品應市 掃碼溯源更安心 粵港澳共定標準 一次認證三地通行
灣區熱搜：助企業監控品質 便利消費者索償
灣區熱搜：助企業監控品質 便利消費者索償
灣區手記：香港製造／文：尚東美
灣區手記：香港製造／文：尚東美
【Emily】2023年報出爐 刪「沉積岩」一段介紹 用字小修小補 無再提公務員流失率
【Emily】2023年報出爐 刪「沉積岩」一段介紹 用字小修小補 無再提公務員流失率
【Emily】倡設司機投訴乘客機制 的士業稱公平啲
【Emily】倡設司機投訴乘客機制 的士業稱公平啲
【Emily】理大推「跨學科組合學士」 首年課程任讀 再定主修
【Emily】理大推「跨學科組合學士」 首年課程任讀 再定主修
【Emily】海園哈囉喂現城寨鬼屋 韓國OPPA演吸血鬼騷
【Emily】海園哈囉喂現城寨鬼屋 韓國OPPA演吸血鬼騷