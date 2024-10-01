思托邦講座被指停辦 中大：定期檢視籌組活動

2011年起推博群計劃 教局讚賞

陳健民吳靄儀林夕等曾主講

過去「博群大講堂」邀請各界代表演講，包括北京大學法學院教授賀衛方、著名作家兼中大教授李歐梵、填詞人林夕及立法會前議員吳靄儀等擔任主講。2018年11月，佔中發起人之一、中大社會學系前副教授陳健民亦曾在佔中案開審前5日，在「思托邦」講座主講，以「毋忘燃燈人」為題作告別課。

翻查中大新聞稿，在2011年，中大時任校長沈祖堯推行「博群計劃」，他卸任前曾表示對推行計劃最感自豪，指書節和講座使校園添新氣氛。教資會轄下質素保證局亦於2015年，在質素核證報告中，讚博群計劃行之有效，促進學生全人發展。

中大校園媒體「大學社區報」周日（29日）在社交媒體發文指，學生事務處近日透過「博群全人發展中心」的電郵，向全體同學公布本學年的活動，然而以往恆常舉辦的「思托邦」等活動不復見。

博群全人發展中心網頁昨顯示「網站已搬遷」，社交平台的帖文亦全被刪去。至於學生事務處學生經驗及發展組網頁，活動亦不見過往沿用的「博群」字眼。大學社區報提到，其中性質與以往「流動博群——小組聚」及「博群影院」類似的活動，現更名為「流動山城小組聚」及「山城影院」。