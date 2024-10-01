鄧炳強指吳靄儀文章拐彎抹角美化立場案被告

吳靄儀《明報》文章〈權撐住〉

稱「要為新聞工作信念講清楚」

吳靄儀撰寫的〈權撐住〉，提及「權」被判刑21個月，「實際的意見叫他不如認罪博取三分之一減刑」，但指「這人不肯，因為他要為新聞工作的信念講清楚。於是硬生生承受了冗長的審判，為當今法律之下的新聞自由尺度留下了詳盡的公共紀錄 」。

鄧炳強的信件指，法庭在立場案的裁決清晰，裁決理由中清楚指出，「在案發期間，被告不是進行真正的傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭」。鄧表示，「任何人煽動支持違法行為都應受到譴責」。

鄧又指，法庭指出被告在擔任立場新聞總編輯期間，知悉並認同文章的煽動意圖，提供發布平台，是意圖煽動憎恨中央或特區政府及憎恨司法。

鄧炳強又說，法庭表示新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律，他指只要是以事實為基礎，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。

鄧炳強已非首次去信傳媒回應有關立場案的評論文章。他本月初發公開信予《華爾街日報》，指其中一篇涉及立場案的評論文章「歪曲事實」；他亦曾於本月4日去信《明報》，指傳媒人陳景祥一篇涉及煽動罪的評論文章，觀點錯誤，須「以正視聽」。