中大研發衛星升空 段崇智：榮幸以此賀國慶

稱中大與內地大學關係佳

首顆由中大設計、研發及數據接收的對地監測衛星香港青年科創號，上周二從山東煙台發射升空，將從太空觀測香港的地面資料，用於提升災害管理、智慧城市等。段昨表示，中大衛星升空是「與國家航天局長期合作關係的新里程」，榮幸以此祝賀國慶75周年。被問合作是否反映中大在反修例期間的處理手法，及後的校政爭議並沒影響內地對中大的觀感時，段回應稱，中大與內地大學關係非常好，舉例北京大學、清華大學、復旦大學等內地高校，皆是中大的好朋友。他續稱，過往參與兩次中美高水平大學校長對話時，「很團結地討論中美合作怎樣做」，形容中大一直在各大學之間「穿針引線做媒人」。

香港青年科創號是首顆由創新科技署資助本港大學研發的對地監測衛星。身兼中大衛星星座首席科學家的太空所所長關美寶表示，以往中大「衛星遙感地面接收站」只能接收其他衛星資訊，現時則可自行決定蒐集哪些數據。

關續稱，中大衛星將每7天蒐集香港的數據，其中涉山泥傾瀉及水災的大數據模型將轉交政府，用作預測天災。她稱，中大衛星將展開兩個項目，包括監測機場及港珠澳大橋的沉降，「如果一直監察historical data（歷史資料），就能看到趨勢，猜到大概何時會發生（沉降）」。她續稱，本港市區有不少舊樓，衍生安全問題，盼數據分析日後可覆蓋全港，助香港發展為智慧城市。