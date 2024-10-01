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港聞

港聞二

千人合唱賀國慶 氣象擾信號無人機匯演取消

【明報專訊】今日是國慶75周年，政府昨晚在西九文化區舉辦新生代千人合唱賀國慶，重頭戲包括代表2024及結合75的2099架無人機匯演，惟因信號干擾而取消，改為插播綵排片段，活動延後約45分鐘開始。無人機總會主席楊景賞昨回覆稱，昨晚現場出現電離層閃爍，與太陽風暴有關，「我們沒辦法控制」，基於安全考慮取消表演。政府凌晨發稿稱，經調查後相信活動因氣象因素取消，與人為干擾無關。

昨晚活動由旅遊事務署主辦、東聯社會服務基金有限公司承辦，昨晚原定2099架無人機匯演，配合1000名學生現場演唱愛國歌曲，以及多個青年團體表演，講述國家「站起來」、「富起來」、「強起來」三階段，並展示過去75年成就，2099架無人機將於表演期間呈現多個代表夢想、希望和國家成就的圖案，並融入「75」數字相關元素。

陳國基稱體會中國人自豪

無人機表演雖未能上演，千人合唱、武術及中國舞等表演順利進行。政務司長陳國基致辭時稱，是次表演別具意義，除展現新中國成立75年來輝煌成就，亦讓港人體會與祖國同胞一脈相連，同行共勉，為身為中國人而感到自豪。

太陽風暴影響飛行精度

指誤差近一米「一定撞」

活動原定昨晚8時半開始，主持約9時表示，「無人機信號受到干擾，正在處理當中，請大家耐心等候」。表演項目約9時14分開始，至近9時半主持表示由於技術問題，「受到嚴重干擾，節目會插播一些綵排時的片段」，活動約於9時56分完結，較原定結束時間遲約46分鐘。本報記者昨晚約8時45分在場所見，有工作人員手持儀器檢查信號，有觀眾得悉無人機表演改為播片感失望。

無人機總會主席楊景賞回覆本報表示，昨早11時測試時正常，直至晚上8時05分發現檢測系統突出現嚴重干擾，影響無人機飛行精度，他指系統精度約5厘米，惟現場出現電離層閃爍現象，與太陽風暴有關，導致信號斷續，有可能令無人機精度由約5厘米增至1米，「誤差去到1米一定撞」，基於安全考慮取消，他說通訊事務管理局人員在場亦監測到相關問題。

今煙花匯演亦有無人機表演

由文體旅局統籌、香港中華出入口商會贊助的國慶煙花匯演今晚9時會在維港上空舉行，並首次加入5分鐘600架無人機表演。

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