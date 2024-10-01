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港聞二

終院海外法官范理申個人理由不續任 今年第5人 司法機構稱不礙運作續覓人選

【明報專訊】終審法院海外非常任法官范理申（Nicholas Phillips）昨日任期屆滿，因個人理由決定不續任。他透過其擔任仲裁員的大律師事務所回覆查詢，稱他拒絕接受續任3年的邀請，並表明不是基於政治原因。范理申為今年第5名離任的終院海外法官，目前尚有6名海外法官在任，司法機構表示運作不受影響，將繼續物色合適的本地及海外人選擔任非常任法官。

今年86歲 連任4屆昨任滿 稱非政治原因拒續任

范理申自2012年出任終院海外非常任法官，前後擔任四屆任期，昨日任滿後不再續任。今年86歲的范理申曾任英國最高法院院長，他通過大律師事務所事務所表示，拒絕接受續任邀請是出於個人理由，而非政治原因。前年英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義辭任終院非常任法官後，范理申與另外4名英國非常任法官聯署表明留任，認為香港當時處於歷史關鍵時刻，支持法院維護法治、覆檢行政機關的行為「比任何時候都重要」。

司法機構感謝巨大貢獻 稱多數離任法官對港司法具信心

司法機構表示，感謝范理申多年來的巨大貢獻及對香港法治的支持，對於司法人員變動，稱終院的上訴個案數字一直穩定，運作不受影響。司法機構認為，儘管近年多名海外法官離任，絕大多數離任和在任的海外法官均公開重申，對本港獨立司法制度及法院維護法治充滿信心。大律師公會表示尊重范理申的決定，感謝他服務終院12年，對香港法治及法理發展作出貢獻，公會對於終院繼續維持司法獨立及優勢充滿信心。

《港區國安法》實施前，終院共有15名海外非常任法官。包括范理申在內，終院今年已有5名海外法官離任（見表），目前餘下6名海外法官，其中兩人來自英國，4人來自澳洲，另有4名本地非常任法官。英國最高法院前法官岑耀信及郝廉思今年6月辭任，前者批評香港法治，質疑本港正變成極權社會；後者解釋辭任是因為香港政治形勢，但對終院及法官獨立有信心。同月，來自加拿大的麥嘉琳不續任，表示對本港司法獨立有信心，來自澳洲的紀立信則於3月因年事已高不續任。

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