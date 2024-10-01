米芝蓮甜品店結業 老闆看淡前景寧打工

估計受港人北上消費影響

甜品店內招牌甜品為芒果拿破崙蛋糕。高太稱米芝蓮推介的確有助吸引旅客，尤其韓國旅客，惟旅客只佔整體客人四成，主要客源仍是本地客人。

高太稱，目前生意比新冠疫情前少近半，甚至差過疫情期間，因當時尚有不少外賣生意，「現時外賣及堂食生意都幾乎沒有」，相信與港人北上消費有關。她憶述甜品店生意自今年農曆新年起虧蝕，有關情况已維持大半年，甚至需動用積蓄補貼甜品店，連飲食業旺季如暑假，生意亦不似預期，兩夫婦預料生意只會繼續減少。被問到虧蝕金額，她笑言「計到麻木了」，又盼宣布結業後能稍微增加生意，以應付租金、支付薪金及遣散員工等費用。

高太說，去年解除防疫措施後，旺角不如昔日熱鬧，黑布街近月亦有食肆結業、店舖空置，令附近人流減少。據本報記者昨觀察，甜品店旁舖位正在招租。

比疫下更差 蝕到麻木

高太說，公布結業消息後，有不少熟客來訪，甚至有已離職員工自動請纓，問有何能幫忙，她深受感動。她透露，高老闆結束營運甜品店後，不會再創業，寧可打工，亦預料本港飲食業前景不明朗，因此估計他不會再投身飲食業。