健身業撐冷靜期 美容憂百上加斤

業界：舒適堡模式被淘汰

香港健體專業人員總會會長王曉山向本報表示，贊成訂立冷靜期，認為可加強市民對健身服務的信心，料不會引起濫用情况，他稱有意簽約的客人旨在做運動，不會與商戶發生無謂爭拗。王曉山指出，疫後市民注重健康，加上今年有奧運熱潮帶動，令健身業市場較熾熱。

王曉山推測舒適堡結業源自其傳統經營手法逐步被淘汰，而類似經營手法的健身中心所剩無幾。他續說，現時市民更傾向時間靈活、地點就腳的健身中心，亦會根據其獨特需求選擇，例如普拉提或女性專屬課程。對於設立冷靜期，王曉山認為短期可能稍微影響生意，但長遠可加強市民對服務的信心，業內亦有個別健身中心自發為合約訂立取消期的條款。

美容院：生意差 不宜推新政

但陳雪茹不同意現時推冷靜期，認為行業生意較差，希望政府先給予空間，讓美容行業「自力更生」，「不要在這個時候百上加斤，推出規管政策以為幫助我們，但其實不是」。她解釋，預繳式消費是美容院常見做法，「他（客人）不會想每一次去到，都從頭說一次皮膚的問題」，籲政府切勿「一竹篙打一船人」，並先觀察經濟情况。

非預繳消費 按摩業影響微

按摩業總會主席周鎮宇則對冷靜期沒有意見，他說大部分按摩客人是單次消費，業內亦甚少強行推銷，相信立法對業界影響不大。

（施政報告前瞻系列之二）