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港聞二

難敵北上熱 美容老闆冀留住消費 業界料今年400店倒閉 盼設專業資格以質換量

【明報專訊】自去年通關後港人北上熱潮持續，休閒活動如按摩SPA、美容美甲等大受歡迎。本地美容院Nu Derma創辦人陳雪茹於新冠疫情期間，曾按樓套現200萬元救舖，復常後生意卻再跌兩成，但她認為相比疫情時的「靜止」狀態，現在每日都可以想方法留客。她預料業界仍要「捱多兩三年」，待北上消費新鮮感過去，生意有望好轉；並促政府吸引港人留港消費。美容業總會推算今年累計近400間美容院倒閉，認為北上消費對業界影響滯後，但遲早「殺到埋身」，本港只能靠質素取勝，促請政府規管美容師專業資格，提升信心。

明報記者 郭曉欣

統計處資料顯示，今年6月美容及美體護理業就業人數為37,742，較疫情前略少，但職位空缺明顯大減，同期僅664個，較2019年同期減少逾半（見圖）。

追回疫下差距 加租無情講

陳雪茹接受本報專訪，形容現時美容院經營環境是「疫情都沒這麼難過」，生意比疫情前少約四成，「疫情時客人想來但來不到，或擔憂衛生問題；現時客人都傾向到外地消費」。她說，按摩療程過往是吸引新客人的熱門項目，近年不敵內地按摩店「平靚正」，令整體客流量減少近三分一；但美容療程生意則較穩定，她相信因客人更注重面部護理，加上兩地美容儀器有別，本港仍可保持競爭力。

商舖租金亦是美容行業的一大壓力，Nu Derma有3間分店，陳雪茹指業主在復常後隨即加租，「業主心態是把疫情暫緩的租金一次過加回來，而且完全沒有商量餘地」。

曾按樓守舖 盼北上熱過去

疫情期間，政府實施社交距離措施，部分處所關閉，立法會文件顯示，美容院和按摩院分別停業246天和253天。陳雪茹當時耗盡積蓄 ，按樓借貸支付美容院租金。儘管現時生意更差，她說維持到收支平衡，認為行業仍有發展空間，「以前是靜止了，只有交租，但現在每一天都可以想方法」。

陳雪茹稱近半年有個別客人「轉口風」，說深圳消費較香港更高，而且來回兩地費時，「（客人）通常都是收工來做療程，想休息一下，但不會收工就去深圳」。她說，港人對美容仍有需求，料兩三年後北上消費熱潮過去，生意會陸續好轉。陳雪茹期望，政府重點吸引旅客的同時，應積極鼓勵港人留港消費，「香港人本身的消費能力很高，如果大家都肯在香港消費，各個行業都會興旺」。

儘管有美容業界對未來感到樂觀，香港美容業總會創會主席葉世雄認為行業現時仍受移民潮及經濟低迷夾擊，北上消費影響則有滯後，但將「殺到埋身」，「北上美容接受度可能隨時間提高，如果再想不到留住客人的方法，早晚這行都會嚴重受創」。

按摩業未見良方「看誰長命」

葉世雄會定期寄出總會的刊物，今年未能成功派送刊物兼無法聯絡的美容院，累計近400間，較往年增加。他續稱，香港無法與內地「鬥平」，只能靠質素和水平取勝，促請政府規管美容師專業資格，從而提升客人信心。

按摩業總會主席周鎮宇表示，面對北上消費，近年生意下滑超過一半，亦見有兩間大型桑拿中心結業，「我們曾經想過有什麼辦法刺激行業生意，但想不到」。即使政府推出一系列夜繽紛活動，他說不少活動在海濱舉辦，市區按摩店未能受惠，「以前有些按摩店有半夜客，但現在沒有」。周鎮宇無奈慨嘆未見辦法解決問題，「看看誰（按摩店）長命，誰守得到最後，先有得贏」。

（施政報告前瞻系列之二）

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