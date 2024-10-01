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港聞二

12港人兩被告得直 上訴庭：監獄國安考慮判時未生效

【明報專訊】涉「12港人」案的廖子文和鄭子豪，2019年在灣仔一單位管有半製成汽油彈等物，他們承認管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，分別判囚28及27個月，連同偷渡潛逃的妨礙司法公正罪，總刑期31個月。兩人不服刑期上訴，今年3月被裁定上訴得直，上訴庭頒判辭稱，兩名上訴人在獄中行為良好，一般預期會獲得減刑，除非有特殊情况，例如於《監獄規則》新增對國安的考慮，然而法庭口頭宣判時，修訂尚未生效，因此非本案議題。

上訴人為鄭子豪（現年21歲）及廖子文（現年21歲）。時任區院法官游德康2022年7月判刑後得知懲教署無法執行法庭命令，因兩人已服畢潛逃案10個月刑期，無法同期執行灣仔倉庫爆炸品案的刑期，令實際刑期較原審判刑多出半年。游官其後於「判辭後記」稱，如他一早知悉，將下調兩人刑期至21個月，以符合31個月總刑期，建議兩人上訴以修補「判刑缺陷」。

上訴方認為刑期下調外，幅度也不應僅為原審構想的減刑至21個月，應是16個月，並引述《監獄規則》第69（1）和（2）條，行為良好的囚犯可享三分之一減刑，惟兩名上訴人扣除還押日數後，潛逃案的實際刑期為零，無法受益於前述減刑。答辯方反對。

稱倘減刑規則致不公 不坐視不理

判辭引述案例指出，法官一般量刑時不會將良好行為的扣減考慮在內，但若減刑規則在實際運作上對囚犯造成不公，則上訴庭不會坐視不理。本案中，上訴庭留意到若製燃彈案提早判刑，或與潛逃案合併判刑，第69條便可能同時在兩案中實施，不能否定兩名上訴人是被奪去潛逃案的減刑機會。

判辭續稱，兩名上訴人獄中一直紀錄良好，因此若依照上訴方的方法計算，二人實質已完成所有刑期，「這是回溯過去而非假設」；反之，對行為良好的囚犯而言，獲得三分之一的減刑也是一般預期。上訴庭裁定，將製燃彈案的刑期下調至16個月不會不公道，兩名上訴人在口頭宣判當天，已服畢全部或絕大部分刑期，遂撤銷原先28和27個月監禁，改判可令他們即時獲釋的刑期。

【案件編號：CACC 115/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 妨礙司法公正 刑期 12港人 反修例事件

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