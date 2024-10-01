明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大坑西居民申擱置收樓裁決 平民屋宇質疑有組織拖延

【明報專訊】石硤尾大坑西邨清拆重建在即，興建和管理該邨的香港平民屋宇有限公司，早前循民事控告67名拒絕遷出的居民。其中一名女居民缺席聆訊，法庭早前裁定平民屋宇勝訴，事後該名居民要求擱置法庭的判決。案件昨於區院處理，居民聲稱沒有收過上庭通知；平民屋宇冀盡快處理本案，並指近日出現居民要求擱置判決的同類案件，稱「係咪有組織、有計劃去拖延案件嘅情况呢？」聆案官遂指示雙方存檔誓章，案件押後至12月16日再訊。

原告香港平民屋宇有限公司，被告為大坑西邨居民譚蕙蘭，沒有法律代表。由於譚年老，未能有效對答，聆案官陸惠雅酌情允許由譚的兒子李浩富代母陳辭。陸官稱被告早前申請傳票，要求擱置法庭判決，即譚敗訴及須遷出單位的決定，並要求獲准重新呈交抗辯書及要求平民屋宇解除封鎖其單位。

居民稱未獲上庭通知 游說下遷出

李浩富表示今年5月嘗試了解何時需上庭抗辯，結果他與母親沒有收到上庭通知的情况下，得悉法庭於5月31日頒布判決。8月31日他在平民屋宇職員的游說下交出單位鎖匙及遷出單位，9月2日他和母親到律師樓與平民屋宇處理和解事宜，但最終未能達成和解。事後李打算返回單位時被保安阻撓，單位大門亦被鎖上，令他無法取回母親的物品。

平民屋宇：知情下缺席聆訊

被告拒簽和解協議

原告則稱，譚蕙蘭知情下缺席當日法庭聆訊，事後平民屋宇開出如常給予租金津貼但被告須支付2萬元訟費的和解方案，惟被告拒絕簽署和解協議。

原告希望盡快處理本案，稱平民屋宇就譚所居住的民樂樓已「收齊晒」所有單位，本應準備重建的前期工作，現在可能「無了期咁拖」，並指近日出現居民要求擱置判決的同類案件，稱「係咪有組織、有計劃去拖延案件嘅情况呢？」有旁聽者聽後大聲說「你講大話，點會有組織」，陸官沒有理會。

陸官將案件押後至12月16日再訊，指示雙方在期限內存檔誓章及文件，又稱被告應在誓章中交代為何認為早前法庭的判決不合常規，以及重申抗辯的理據，「一五一十咁講清楚」。

【案件編號：DCCJ 5582/23】

相關字詞﹕區域法院 平民屋宇有限公司 大坑西邨重建

上 / 下一篇新聞

七欖3月移師體育園 信觀眾不減 11月售票 欖總盼吸灣區等新球迷
七欖3月移師體育園 信觀眾不減 11月售票 欖總盼吸灣區等新球迷
保留南看台「傳統」 維港景色推高氣氛
保留南看台「傳統」 維港景色推高氣氛
團結基金倡設高層次「盛事辦」 跨局協調定策略 民研「盛事經濟」民調：受訪者多關注成效浪費否
團結基金倡設高層次「盛事辦」 跨局協調定策略 民研「盛事經濟」民調：受訪者多關注成效浪費否
仁濟縫針女童命危 父擬民事索償 質疑院方瞞真相 醫局：續溝通支援
仁濟縫針女童命危 父擬民事索償 質疑院方瞞真相 醫局：續溝通支援
護士助理控虐兒 准保釋押後12月訊
護士助理控虐兒 准保釋押後12月訊
涉殺智障女 中醫：因不願起牀推頭撼牆 錄影會面認施襲逾20分鐘 翌日擲聖杯悉「仙遊」
涉殺智障女 中醫：因不願起牀推頭撼牆 錄影會面認施襲逾20分鐘 翌日擲聖杯悉「仙遊」
八旬翁晾衫墮斃 公屋半月兩宗
八旬翁晾衫墮斃 公屋半月兩宗
12港人兩被告得直 上訴庭：監獄國安考慮判時未生效
12港人兩被告得直 上訴庭：監獄國安考慮判時未生效
難敵北上熱 美容老闆冀留住消費 業界料今年400店倒閉 盼設專業資格以質換量
難敵北上熱 美容老闆冀留住消費 業界料今年400店倒閉 盼設專業資格以質換量
健身業撐冷靜期 美容憂百上加斤
健身業撐冷靜期 美容憂百上加斤
財政儲備5507億 14年新低
財政儲備5507億 14年新低
米芝蓮甜品店結業 老闆看淡前景寧打工
米芝蓮甜品店結業 老闆看淡前景寧打工
文體旅局助秘蔡健斌接任體育專員
文體旅局助秘蔡健斌接任體育專員
終院海外法官范理申個人理由不續任 今年第5人 司法機構稱不礙運作續覓人選
終院海外法官范理申個人理由不續任 今年第5人 司法機構稱不礙運作續覓人選
千人合唱賀國慶 氣象擾信號無人機匯演取消
千人合唱賀國慶 氣象擾信號無人機匯演取消
中大研發衛星升空 段崇智：榮幸以此賀國慶
中大研發衛星升空 段崇智：榮幸以此賀國慶
鄧炳強指吳靄儀文章拐彎抹角美化立場案被告
鄧炳強指吳靄儀文章拐彎抹角美化立場案被告
思托邦講座被指停辦 中大：定期檢視籌組活動
思托邦講座被指停辦 中大：定期檢視籌組活動
哮喘童餵藥後亡 母保釋 律師：倘藥來歷不明 或屬疏忽照顧
哮喘童餵藥後亡 母保釋 律師：倘藥來歷不明 或屬疏忽照顧
豎筆放櫈插傷同學陰囊 男生被捕
豎筆放櫈插傷同學陰囊 男生被捕
國慶燈飾五度被剪電線 中年漢斷正
國慶燈飾五度被剪電線 中年漢斷正
走失鸚鵡現樹上 消防欲擒終飛走
走失鸚鵡現樹上 消防欲擒終飛走
殺夫精神分裂婦 判無限期醫院令 妄想症好轉仍覺夫不忠 子女讚有愛心
殺夫精神分裂婦 判無限期醫院令 妄想症好轉仍覺夫不忠 子女讚有愛心
控獅山沒許可展條幅 陳伯表證成立 爭議何謂「展示」 10‧30結案陳辭
控獅山沒許可展條幅 陳伯表證成立 爭議何謂「展示」 10‧30結案陳辭
借虛銀購舒適堡課程 健身客入稟追13.5萬
借虛銀購舒適堡課程 健身客入稟追13.5萬
被指少訊中心非禮兩女 消防員涉襲擊被捕
被指少訊中心非禮兩女 消防員涉襲擊被捕
貨車撞欄翻側 司機稱頭暈肇禍
貨車撞欄翻側 司機稱頭暈肇禍
灣區熱搜：灣區認證產品應市 掃碼溯源更安心 粵港澳共定標準 一次認證三地通行
灣區熱搜：灣區認證產品應市 掃碼溯源更安心 粵港澳共定標準 一次認證三地通行
灣區熱搜：助企業監控品質 便利消費者索償
灣區熱搜：助企業監控品質 便利消費者索償
灣區手記：香港製造／文：尚東美
灣區手記：香港製造／文：尚東美
【Emily】2023年報出爐 刪「沉積岩」一段介紹 用字小修小補 無再提公務員流失率
【Emily】2023年報出爐 刪「沉積岩」一段介紹 用字小修小補 無再提公務員流失率
【Emily】倡設司機投訴乘客機制 的士業稱公平啲
【Emily】倡設司機投訴乘客機制 的士業稱公平啲
【Emily】理大推「跨學科組合學士」 首年課程任讀 再定主修
【Emily】理大推「跨學科組合學士」 首年課程任讀 再定主修
【Emily】海園哈囉喂現城寨鬼屋 韓國OPPA演吸血鬼騷
【Emily】海園哈囉喂現城寨鬼屋 韓國OPPA演吸血鬼騷