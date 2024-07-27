涉殺智障女 中醫：因不願起牀推頭撼牆 錄影會面認施襲逾20分鐘 翌日擲聖杯悉「仙遊」

稱事主父母目擊假陽具插私處、灌酒

首被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告、事主母親吳馬如賡（57歲）被控教唆首被告非禮事主。

張子材在會面稱，他自2017年與契女張曦鐥及吳氏三口同住龍尾村的案發村屋，於2019年3至9月用拖鞋等物品襲擊事主，而張曦鐥亦間歇襲擊事主至少10次，包括用拖鞋施襲及以未出鞘的劍「篤」事主，「鎮殺唔好嘅嘢」。

張子材稱，他於當年8月用假陽具抽插事主私處做驅邪儀式，吳馬如賡和張曦鐥在場目擊。

9月1日早上9時，張子材稱當時「叫佢（事主）起身佢唔聽」，她在鬧鐘響起後再睡，張拍醒叫她坐在圓櫈，事主回答知道；張推事主的頭撞牆三四下令她流血，又打她腹部兩三次，以及「冚」事主後腦，致她前額撞到櫃子兩三下，可見皮膚紅腫。張確認襲擊維持20至30分鐘，事主無還手並彎身縮起，張見她眼神憤怒，警告她「唔好掘住我」及坐好。

當張子材正想離開房間時，他留意到在武當山買的白酒開了，剩餘約一半，張質問事主是否偷酒飲，對方承認，張於是「灌晒支酒畀佢」，其間倒濕其衣服，事主父親吳棋笙看到灌酒經過。同晚10時許，張看到事主伏在地面，沒有反應。

事主偷酒飲 遂「灌晒支酒畀佢」

翌日凌晨3、4時，張子材發現事主仍在地下，他搬事主上牀，但事主身體「軟賴賴」。張再到神壇上香擲筊請示祖師爺，結果聖杯顯示事主仙遊，吳父致電報警。張稱一度感覺到事主有微弱呼吸，但他認為「自己感覺錯」，實質事主無氣息。

張子材又稱事主曾經「偷水飲」，該水壺、酒瓶和圓櫈連同垃圾棄掉。張另稱屋內搜出、接骨木造的「魔法杖」無用來施襲。

【案件編號：HCCC159/21】