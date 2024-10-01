仁濟縫針女童命危 父擬民事索償 質疑院方瞞真相 醫局：續溝通支援

稱女兒每况愈下家庭痛苦

護士管理局回覆本報表示，現時沒有收到與涉事護士有關的投訴。醫管局表示，由於有關個案已進入司法程序，不宜評論，又說理解女童家人感受，亦非常重視女童的治療及跟進安排，會繼續與家人溝通和提供合適支援。

事發距今4個月，女童仍在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫。其父親黎先生昨在記者會數度哽咽，稱女兒只有5歲，原本有機會成為香港未來可造之材，現在卻全身插滿喉管，需依靠呼吸機呼吸，家人需每日輪流到醫院照顧，「我的家庭是很痛苦的」。

指院方不提家屬說法 無奈報警

他說起初因信任醫護人員會查明真相而未有選擇報警，事發後亦兩度會見仁濟醫院管理層講述事發經過，惟院方在記者會隻字不提，隱瞞家屬說法和感受，故無奈下只能報警。他期望法庭能早日完成審訊，還女兒公道，並要求醫管局及仁濟醫院管理層妥善處理事件，還原真相。

擬向醫委護管局投訴

女童家屬代表律師劉嘉華透露，黎先生正考慮向仁濟醫院提出民事索償，另會視乎警方調查進展，考慮向醫委會及護管局投訴。他說早前已去信醫管局並獲回覆，雙方屬初步接觸階段。

協助家屬的工聯會立法會議員陳穎欣稱，醫管局於7月下旬就改善縫針指引提出4項改善建議，但相關建議載於其刊物《風險通報》通知員工，至今未有公開向公眾及家屬詳細解釋內容，難以接受。陳說會繼續跟進及協助家屬，並在立法會向醫衛局及醫管局高層跟進事件。

醫衛局今年6月責成醫管局檢討公立醫院系統問題，對於公立醫院事故檢討管理委員會早前向醫管局提交30項建議，陳穎欣形容至今「只聞樓梯響」，促請局方盡快交代具體細節及何時落實。

陳穎欣關注現行處理醫療事故仍未有明確機制釐清管理層問責制，建議醫管局加快與醫衛局商討。