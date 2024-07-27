團結基金倡設高層次「盛事辦」 跨局協調定策略 民研「盛事經濟」民調：受訪者多關注成效浪費否

團結香港基金昨發表《跨越體育界限 共建盛事之都》政策倡議報告，建議透過體育盛事推動經濟發展，並提出12點倡議。報告建議在現有的盛事統籌協調組基礎之上，成立更高層次的「盛事辦公室」負責跨局協調、策略規劃，更主動吸引體育賽事來港。報告同時認為，盛事辦可作為對口單位，簡化牌照申請、與受影響群體溝通等。

對於體育設施，報告指現時部分康文署大型場館容量有限、設計老舊，亦缺乏媒體中心、熱身場地等設施，未符國際賽事標準，建議政府有系統地評估各體育場地，制定大型體育場館修繕計劃，提升配套及設施。

指大型體育場老舊促修繕

其他建議包括善用啟德方艙作體育娛樂場地、與私人體育會合作增加體育場地、與大灣區合辦大型綜合運動會等。

文體旅局：已有跨部門統籌組 續增溝通

文體旅局回覆查詢表示，政府已就盛事成立跨部門統籌協調組，未來會繼續加強跨部門溝通協作，包括為盛事尋找合適場地，引入更多大型國際體育活動，鼓勵業界開發體育旅遊產品。

另外，香港民研昨日公布「盛事經濟」民調，於9月11日至20日在網上訪問488名「香港民研意見群組」成員，透過開放式問題了解受訪者對本港盛事的印象。調查結果出現最多的關鍵字包括「夜繽紛」、「沒有」、「浪費」等。

香港民研分析，大部分受訪者關注舉辦盛事的成效、會否浪費資源，但對於個別盛事態度正面，包括「多啦A夢」展覽、國際七人欖球賽等。