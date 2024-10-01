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保留南看台「傳統」 維港景色推高氣氛

【明報專訊】過去在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽，吸引大批球迷以古靈精怪造型入場，並齊集南看台，氣氛熾熱，亦成為七欖特色。明年七欖移師啟德體育園舉行，中國香港欖球總會主席蒲敬思昨日透露，新場館會保留大球場南看台的「傳統」，入場球迷可繼續自成一國盡情狂歡，新場館「南看台」可容納約6000至7000人，更可看到維港景色，他強調不希望大家比較新舊場地，相信新場館可為觀眾帶來嶄新體驗。

容納7000人 娛樂區供「賽後派對」

啟德體育園的娛樂區亦將為七欖球迷提供一個「賽後派對」的新環境，園內設有230多間零售店，包括70多間各具特色的多國美食食肆。啟德體育園亦提供多種餐飲選擇，包括8間在美食海灣的多元化概念餐廳，供市民和遊客在室內或露天用膳。

主場館內設有34個餐飲設施，其中一個更是全亞洲最長的酒吧。場館內亦提供流動餐飲攤位，可按活動規模及需要彈性安排，滿足觀眾的餐飲需要。

各座位設獨立空調系統

另外，啟德主場館亦配備具隔音功能的開合式上蓋，能讓主場館內的活動不受天氣影響，每個座位均設獨立空調系統，務求讓觀眾舒適享受賽事。啟德體育園項目總監莊澤基表示，體育園的場館設施和配套均符合世界級體育盛事要求，而七欖著名景點南看台移師主場館後亦會全面升級，大型活動平台配合玻璃幕牆，將主場館和維港景色連接起來，勢必令七欖球賽的熱烈氣氛升溫。

至於交通配套，體育園附近設多條巴士線，觀眾亦可步行10至15分鐘到達啟德港鐵站和宋皇臺港鐵站。蒲敬思相信大多人會搭鐵路，明白觀眾需步至港鐵站，或會檢視有否需要提供額外交通工具（supplement），例如安排穿梭巴士往銅鑼灣及中環。他同時鼓勵更多觀眾能在賽事前後在場享用周邊配套，尤其是餐飲。

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