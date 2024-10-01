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七欖3月移師體育園 信觀眾不減 11月售票 欖總盼吸灣區等新球迷

【明報專訊】香港國際七人欖球賽過去約30年一直在香港大球場舉行，中國香港欖球總會（欖總）昨日宣布，明年七欖賽移師啟德體育園，將於3月28至30日一連3天在可容納5萬觀眾的主場館舉行。啟德體育園預計明年首季開幕，七欖賽事暫時屬體育園開幕後首項活動。欖總代表不認為遷移場地會影響入場觀眾人次，強調七欖球賽擁有一班十分忠誠球迷，又盼吸引新球迷，例如大灣區球迷入場。

稱花5年準備 有信心符國際級標準

明年七欖球賽將會上演72場賽事。欖總主席蒲敬思（Chris Brooke）表示，能夠在啟德體育園舉辦本港其中一個主要的國際體育盛事，欖總感到非常驕傲。他稱，約5年前開始與世界欖球理事會、啟德體育園及香港政府的相關代表緊密合作，為遷移場地作準備，有信心能在體育園開幕期間，在新場館舉辦一場符合標準的國際級體育盛事。

啟德體育園項目總監莊澤基（John Sharkey）說，對香港而言，七欖賽能推動本地欖球運動發展，並向全球展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，提升香港作為盛事之都的地位。

體育園總監：按欖球賽需要設計

專屬更衣室用餐區

莊澤基又表示，啟德主場館是世界上少有依據欖球運動需要而設計的場館，館內設有超過20個更衣室配合七欖多支球隊、球證及工作人員等的需要；除了專屬更衣室，亦有球員專用的用餐區和休息區，認為這些特別安排將有助吸引更多世界級球隊到香港作賽，為香港體育發展開拓巨大機遇。

七欖賽事在香港大球場舉行多年，被問到轉新場館會否影響觀眾入場意欲，蒲敬思不認為遷移場地會令入場觀眾減少，強調七欖球賽擁有一群十分忠誠的球迷（very loyal fanbase），相信他們會再來港觀賽。他希望除了傳統七欖球賽球迷市場，例如英國、澳洲、新西蘭、南非等，亦想藉新場地開拓新市場，如大灣區球迷。

欖總：調整票價否待商討

今年4月初舉行的七欖賽事有逾10萬人次入場觀賽，被問有否信心明年入場人次超越今年及新冠疫情前水平，蒲敬思稱，今年4萬張門票售罄，售出門票數目已達2019年疫情前水平，由於啟德體育園主場館較香港大球場座位多約1萬，目前需要增加門票數目，故有信心售出門票較今年多。至於會否調整票價，他說詳情有待商討，門票將於11月公開發售。

翻查資料，今年七欖一連3日共吸引逾10.1萬入場人次，2019年則有約12萬入場人次，即今年入場人次仍較新冠疫情前少。票價方面，根據欖總網站顯示，今年七欖賽事票價維持2019年水平，成人3日套票售價為1950元，12歲或以下兒童3日門票則為950元。

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