【Emily】2023年報出爐 刪「沉積岩」一段介紹 用字小修小補 無再提公務員流失率

前年改版將「政制和行政」章節改為「行政」後，「政制和內地事務」獨立成章，2023年年報沿用改版後嘅分項。至於「公務員事務」章節，前年年報一如往年提及年內公務員流失率，2023年嘅年報就無提及。

有啲章節遣詞用字有調整，例如喺「公共秩序」章節中，由提到前年警方處理公眾活動進行風險評估以「維護公共安全及秩序」，去年改動為以「維護國家安全、公共安全及秩序」。因應區議會改制後，地方行政改為地區治理；消防處角色負責「滅火救人」轉為更廣泛嘅「滅火救援」。

介紹聯匯字眼小改

喺「財經事務和庫務」，奉為金科玉律嘅聯繫匯率貨幣政策一節，並唔係政策有改，而係三四處字眼、行文改動，如「導致」改為「令」，或刪走個逗號，證明當局唔係每年搬字過紙。金融市場部分，新一份年報加入「香港的金融市場機制完善，效率昭著，發展成熟，獲得全球投資者的信心」。