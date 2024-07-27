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【Emily】2023年報出爐 刪「沉積岩」一段介紹 用字小修小補 無再提公務員流失率

【明報專訊】政府每年都會出版《香港年報》回顧上一年嘅大事同介紹香港，Emily留意到，最新《香港2023》無重大章節改動，少少行文有執過，普遍較以往精簡。以字數計，較大篇幅改動係「環境和生態」，刪走介紹「本港年代最久遠的外露岩石為沉積岩」一整段。睇番2022年年報，由4億年前講到冰河時期，話沉積岩因河流沉積物同火山活動而成，平洲（即東平洲）上較年輕嘅岩層，大約係5000萬年前沙漠邊緣湖泊嘅沉積物。

前年改版將「政制和行政」章節改為「行政」後，「政制和內地事務」獨立成章，2023年年報沿用改版後嘅分項。至於「公務員事務」章節，前年年報一如往年提及年內公務員流失率，2023年嘅年報就無提及。

有啲章節遣詞用字有調整，例如喺「公共秩序」章節中，由提到前年警方處理公眾活動進行風險評估以「維護公共安全及秩序」，去年改動為以「維護國家安全、公共安全及秩序」。因應區議會改制後，地方行政改為地區治理；消防處角色負責「滅火救人」轉為更廣泛嘅「滅火救援」。

介紹聯匯字眼小改

喺「財經事務和庫務」，奉為金科玉律嘅聯繫匯率貨幣政策一節，並唔係政策有改，而係三四處字眼、行文改動，如「導致」改為「令」，或刪走個逗號，證明當局唔係每年搬字過紙。金融市場部分，新一份年報加入「香港的金融市場機制完善，效率昭著，發展成熟，獲得全球投資者的信心」。

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