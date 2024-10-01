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灣區手記：香港製造／文：尚東美

【明報專訊】今年中秋前有一單新聞，內地一網紅直播帶貨「香港高端月餅」美誠月餅，被質疑是國產扮港貨，美誠後來回應，公司2019年於香港註冊，只不過產品是內地生產，還反問「法律沒規定香港註冊的品牌不能在內地生產」。上周，有關部門通報，涉事直播帶貨公司在推銷時因強調「香港的」「高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為，連同其他問題判罰6894萬元人民幣及停業整改。

先旨聲明，此事前筆者從未聽過香港有美誠月餅，更別說有沒有嘗過。而事件之所以受關注，一來該網紅確實很紅，二來該網紅最近伙拍香港某知名藝人來港開公司，於是「內地網紅與香港藝人賣冒牌港貨」，新聞性與娛樂性俱在。但事件核心問題除了直播銷售手法，還有就是美誠月餅是否能自稱「香港製造」。其實據市監部門通報，美誠公司證照齊全，食品安全合格，因此產品質素可信是沒問題，只是僅在香港註冊而香港沒實質業務的內地公司，其產品是否適用於「香港製造」，這又關乎到「原產地」的定義。

大家都知道很多國際品牌的生產線其實設在內地，但商品仍然可以宣稱made in「本國」，因為有清晰條文表明只要關鍵工序是在本國生產，就算高比例製作過程是在別國進行，還是可稱本國生產。而今次美誠月餅的爭議，除了所謂「香港公司」定義，也可能與食品製作缺乏「原產地」標準有關。事件也值得我們思考是否要為一些產品制定官方認可的「產地標準」，例如近年推行的灣區認證，為各類產品制定粵港澳三地認可標準，那是否可以讓商家取得認證後宣稱「灣區製造」，減少爭議？

文：尚東美

相關字詞﹕灣區認證 香港製造 網紅 美誠月餅 灣區手記 大灣區

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