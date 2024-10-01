灣區熱搜：助企業監控品質 便利消費者索償

廣州綠垠農業科技發展有限公司今年3月獲得櫻桃番茄、紅生菜、芹菜、韭菜等9類蔬菜的「灣區認證」證書，公司技術負責人、華南農業大學教授劉士哲表示，過去培育櫻桃番茄，會在必要時噴灑不超出國家標準要求的添加劑「番茄靈」，但「灣區認證」的要求是不能使用，為此公司也積極向「灣區認證」標準靠攏，已完全不使用番茄靈。他認為「灣區認證」的高標準、嚴要求、高賠付，有助於企業提升從生產到銷售的全流程品質監控。

引入「承諾賠付」「銷售商首負責任」機制

廣東東方雨虹建材科技有限公司今年6月獲得大灣區首張建材行業「灣區認證」證書，公司華南區總工程師周子鵠認為，「灣區認證」引入承諾賠付和銷售商首負責任，有利增加客戶信心。

據了解，承諾賠付是指獲認證產品若達不到承諾品質要求，須給予消費者高於法定標準的賠償；銷售商首負責任機制則是消費者遇到貨不對辦，可直接向銷售商索償；銷售商向消費者賠付後，再向實質違規一方追索。周子鵠認為，消費者毋須直接聯繫廠家便可快速獲得高額賠付，降低維權成本，有助提升消費信心，也會更願意選擇有認證的產品。