灣區熱搜：灣區認證產品應市 掃碼溯源更安心 粵港澳共定標準 一次認證三地通行

明報記者 司徒聰穎

「灣區認證」是國家市場監管總局和粵港澳三地政府有關部門指導下，由三地認證機構、行業協會、零售業界和龍頭企業，在工業消費品、農食產品和服務業領域，基於大灣區共通執行標準推行的品質認證活動。「灣區認證」的申請屬自願性質，所有項目實施規則和依據標準均由三地共同研究制定，認證指標需要同時滿足三地市場准入要求，因此獲得認證的產品，可以實現「一次認證，三地通行」。

累批61張 涵電器農產養老

受理及評審工作則由粵港澳大灣區認證聯盟處理，聯盟成員包括香港品質保證局、中國質量認證中心等官方認證機構以及業界，並由三地技術專家組成專業技術委員會，為產品制定灣區認證規則和依據標準。截至今年8月10日，「灣區認證」項目有58個種類，獲證企業54間，共簽發證書61張，產品包括工業消費品的電視機、冷氣、電線電纜、瓷磚膠、防水塗料等；農食產品中的蔬菜、水果、淡水水產；服務業領域則有物業管理、養老服務。

隨着「灣區認證」愈來愈受企業歡迎，市面上也愈來愈易買到相關認證產品，例如早前在廣州盒馬超市便有「灣區認證」的彩虹鯛魚出售，另外內地社區生鮮連鎖超市錢大媽也有「灣區認證」蔬果發售。記者早前走訪位於廣州市天河區一間錢大媽，在擺放冷鮮位置的產品中，便有數盒「灣區認證」的豆芽，其包裝右上角有一個醒目的「灣區認證」標誌，中間是鑽石圖案，周圍是「灣區認證」中英文字樣，200克的綠豆芽標價4.98元（人民幣，下同），比旁邊3.1元一盒的300克普通綠豆芽貴。

雖然價錢稍高，但錢大媽集團運營管理負責人楊威表示，獲得「灣區認證」證書的綠豆芽，在5月至7月累計售出近13萬份，銷售額超過39萬元。他指出，消費者普遍反饋這款豆芽質量穩定，掃描二維碼即可溯源查看商品信息，還有品質承諾及貨不對辦可索償，買起來會較放心。