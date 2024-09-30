中大文化研究 擬併文化管理 開「公共人文學」 下月議決

「核心不變」 周五大會介紹

大學聯招（JUPAS）網頁日前更新，中大臚列70個資助學士課程。比對去年名單，原有「文化研究」及「文化管理」學士課程已不復見；新增的「公共人文學」簡介稱新科有待中大教務會通過。中大表示，開辦公共人文學後，「文化研究」及「文化管理」將成新課程內兩個專修範圍，「課程核心內容不變」，且有助加強原有課程的優勢，又稱現修學生不受影響，倘有興趣可申請下學年轉讀公共人文學。

中大續稱，文宗研系本周五將召開大會，向教職員、學生及校友介紹新課程和學系發展願景，又稱校方經多年諮詢觀察，文學院花逾年與兩個課程的教職員「充分的討論和諮詢」，並在去年9至12月諮詢在讀生、畢業生及業界。中大說，作為香港首個公共人文學學士課程，「正站在人文學科教育的最前線」，將採用跨學科的教學及學習方式，強調無教學人員因設新課程遭裁減或辭退。

校方稱曾諮詢

聯書院小組質疑小圈子

中大聯書院學生會工作小組召集人冼卓言表示，有受影響學生近日才得悉合併計劃，「到底諮詢是否公開透明，抑或是小圈子諮詢呢？」他續指，大學召開大會諮詢學生、教務會及校董會審議合併方案前，已更新JUPAS課程資料，「好像勢在必行、米已成炊」，質疑做法跳過合併課程的應有行政程序，亦繞過教務會及校董會。

中大文化及宗教研究系系會稱正蒐集學生意見，期望系方藉周五大會回應不同持份者的意見和憂慮。