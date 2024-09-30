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教大5年制師訓課程全變雙學位 稱助裝備不同出路 學友社：學童減，新科利收生

【明報專訊】大學課程不時更新，臚列所有資助大學學士課程的大學聯招（JUPAS）網頁上周五（27日）更新後重開，本報比對上學年課程名單，發現教育大學所有5年制教育學士悉數變成雙學位課程，舉例過往廣受歡迎的「幼兒教育榮譽學士」變為「心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士」供申請人報讀。校方稱課程增加多元學科元素，可裝備學生在不同出路發揮所長；有升學顧問預料以雙學位取代傳統單一教育學科，或可應對本港學生人數和教師需求減少問題。

明報記者 鄧佾文 葉希雯

教大昨日回覆，課程一向以教師培訓為軸心，以配合社會發展，將在2025至2028學年提供更多元學科；校方結合過往開辦雙學位課程經驗，「優化」所有教育學士學位課程為雙學位課程，在課程增加多元學科元素，裝備學生在不同出路發揮所長，「革新課程重點同時，着重教育學及多元學科發展」。

18新課程 幼教併心理學

JUPAS網頁已更新各資助大學的課程名單，其中教大將設26個課程，18是新設。教大過往「獨立成科」的5年制傳統教育榮譽學士課程，悉數改為與其他專業合併，學額相若。以廣受歡迎的「中國語文教育」、「英國語文教育」、「幼兒教育」為例，分別與「數碼中國文化與傳意」、「英語研究及數碼傳訊」和「心理學榮譽社會科學學士」合併成雙學位課程（見表）；同時「數碼中國文化與傳意」等學士課程，繼續獨立成科，另設學額。至於教大4年制的「特殊教育榮譽文學士」及兩年制的「幼兒教育高級文憑」，仍是獨立科目。教大校長李子建月初受訪時曾言「大學需準備應對學齡人口下降」。

特殊教育續獨立成科

學友社學生輔導顧問吳寶城認為教大新科對學生有吸引力，稱傳統教育學士「以準備教書為先」，現在看來或「太單一」，使將來畢業後未必投身教師行列的人卻步。

吳寶城續指，本港學生人口結構性下跌亦是影響大學師訓課程設計的因素之一，「畢竟學生由現在到5年後畢業，其實時間很長，不確定性多……一旦教育界出現縮班、請教師的狀况不理想，他（學生）還可以有其他專業」。

小學校長：課名刁鑽不影響取錄

教評會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，將來招聘教師時會繼續看申請人是否持相應資歷，畢業生讀的課程名稱「再刁鑽」都不影響取錄結果，又估計大專界近年多談交叉學科和跨學科，新課程是配合時代轉變。

另外，隨着小學常識科明年起由科學科和人文科取代，教大亦設相應的師訓課程，分別是「人工智能與教育科技榮譽理學士及資訊及通訊科技及小學科學教育榮譽學士」、「社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士」。蔡世鴻稱教大開課程前亦曾諮詢他意見。

其他院校方面，港大教育學士（幼兒教育及特殊教育）的學額暫定16個，較去年18個略減；中大教育學士（幼兒教育）暫定21個學額，與去年一樣。

相關字詞﹕小學科學科 人文科 常識科 教育學士 師訓 教大

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