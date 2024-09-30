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港聞二

涉8宗非禮女生 20歲青年落網

【明報專訊】深水埗日前發生連環非禮案。警方上周四（26日）接獲兩名女學生報案，稱於桂林街及福華街附近遭一名男子熊抱及觸碰胸部。警方翻查閉路電視及防罪「天眼」片段，前日拘捕20歲青年，初步相信他與同日發生的至少8宗同類案件有關，呼籲曾被類似手法非禮或目擊事件者與警方聯絡。

深水埗兩女生稱被熊抱碰胸

深水埗警區刑事調查隊第10隊偵緝督察梁健培表示，警方上周四接獲14歲及16歲的女中學生報案，指當日大約7時30分至8時，她們身穿校服上學途經桂林街及福華街一帶，突遭一名男子上前、從側面及後面熊抱並觸碰胸部，男子事後迅速逃離。

警方翻查閉路電視及防罪「天眼」片段，發現該男子當日在相若時段以類似手法在上址附近，非禮另外最少6名身穿校服的女學生。警方調查後前日在福華街一大廈單位以涉嫌非禮拘捕一名20歲劉姓青年，檢獲他犯案時所穿衣物。據了解，劉報稱從事飲食業，無非禮前科，精神狀况正常。

警方強烈譴責針對女學生的風化行為，呼籲倘上周四早上7時30分至8時，於桂林街、福華街及欽州街一帶遭人以類似手法非禮或目擊有關事件，請致電3661 8887或5468 6630與深水埗警區刑事調查隊第10隊，或與任何警署聯絡。警方重申「猥褻侵犯」即非禮罪屬嚴重罪行，最高可判監10年。

相關字詞﹕非禮 深水埗

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