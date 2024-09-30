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港聞

港聞二

百年潮州商會首誕女會長 高佩璇北闖40年 「成就無關性別」

【明報專訊】香港潮州商會的廖寳珊堂有一面牆安放着歷任會長相，從中山裝到西裝領帶，清一色男會長中，現任會長高佩璇的相片顯得格外醒目。作為商會創會103年首位女會長，高佩璇不標榜自己「打破傳統」，說自己生在社會分工變遷的時代。高佩璇20多歲時把握改革開放商機一路北上，到東北建服裝城，遇持刀漢威脅時亦鎮定面對。她說成就無關性別，女性亦可用自身和堅韌走南闖北，成就自己。

母謂工字不出頭 立意從商

高佩璇生在一個「女主內，男主外」的家庭，有一個哥哥和6個家姐，長兄比她大了近廿歲。父兄常年在香港從事紡織生意，高佩璇便和母親及家姐在汕頭生活，直至17歲時才來港生活。她說，母親對自己的影響遠超父親，那句「工字不出頭」便令她自小明確肯定要經商。

改革開放 看中服裝商機

她17歲來港，上夜校、學語言、學製衣，開始自己做紡織生意。1980年代初，內地改革開放，高佩璇看到內地做服裝外貿生意的前景，先回汕頭，再到上海，繼而闖東北，在遼寧瀋陽建「五愛服裝城」。

高佩璇說，這座面積約29萬呎的服裝城如今仍是內地單體面積最大的服裝批發市場。服裝城於1997年開業，高佩璇也在這一年迎來事業的里程碑。

下崗潮 刀漢自殘索舖位

今變租戶 關係如家人

然而，1990年代的瀋陽，經歷着下崗潮的憂傷與焦躁，高佩璇的服裝城更出現「刀光劍影」，她說當年有剛出獄的男人衝到高佩璇面前，用刀抵住腹部，對她說「我不敢殺你，但我敢自殺」，向她索舖位做生意，更用刀割破肚皮。高佩璇憶述當看見飛濺而出的血，「嚇到腳都軟」，但強裝鎮定請人將男人送到醫院，並答應他會給他舖位，但要他需先反省自己的錯誤。

後來，有一年回到瀋陽，在商城裏突然有個男人走到她身邊，對她說：「小姐，你還記得我嗎？」當年持刀威脅她的男人後來成為服裝城的租戶，一直從事服裝生意。高佩璇笑言，早年服裝城的人都叫她「小姐」，自己和租戶關係亦緊密如家人。

近年高佩璇重心回到香港，今年則成為潮州商會百多年來首位女會長，她想起20年前加入商會時，和她一樣的女性企業家寥寥無幾，但現時女性可以承擔的角色增多，她能擔任會長，看作是對她能力和成績的認可，「無關男女事，多做事，多付出，忘記性別的不同」。

明報記者 楊晨

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