爆水管路陷 的士掉坑沒頂 司機乘客水淹前離開 專家：倘涉疏忽車主可索償

水務署表示，荔枝角道近長沙灣警署往九龍方向行車線的地下水管爆裂，造成長闊約4米乘4米、深約兩米的路面下陷。經檢視發現一條直徑300毫米食水管爆裂，該管連接直徑750毫米的主水管。事後已暫停相關喉管供水；經供水調度，事件未有影響附近用戶的食水供應。工程團隊緊急維修，昨傍晚6時重開一條行車線，擬今早6時全部行車線重開。初步探測地下結構狀况沒有異樣。

起初浸至腳眼 路陷不斷擴大

59歲蕭姓男司機昨凌晨零時許駕駛的士沿荔枝角道往旺角方向行駛，至近長沙灣警署對開，掉進路面坑洞，司機與乘客隨即離開車廂。蕭向到場傳媒稱，駛至時見路面有積水，因右線有車趕不及切線及收掣，左前轆陷進坑洞，車身輕微傾斜，初期水深約至腳眼，及後不斷上升，遂與乘客涉水離開車廂，其間曾返回嘗試救車，但被警員勸止。蕭報稱頭暈及四肢乏力，由救護車送院檢查。

司機欲返回救車 警勸止

警方其後封閉該段荔枝角道往旺角方向行車線，路陷位置不斷湧出食水及沙石，坑洞面積不停擴大，的士在水坑載浮載沉。約一個多小時後，全車翻側被淹沉，只露出左輪胎及車尾。水務署職員其後關水掣，並將坑洞積水抽走，至昨早安排吊臂車將的士吊起，由拖車移走。的士嚴重損毁，玻璃爆裂。水務署稱會協助的士車主索償。

大律師陸偉雄表示，司機可拍照存擋，並安排公證行評估損失，如證明路政署疏忽，導致路面下陷，可向署方提出民事索償。他認為署方需保障道路駕駛者安全，路陷原因如涉及天雨等可預測的情况，署方須承擔責任；意外例如有貨櫃車翻側引致路陷，途經的士掉坑，或署方事前已圍欄提醒勿駛入，都會減低賠償金額。