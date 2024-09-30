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港聞

港聞二

南丫柴灣兩宗遇溺奪命 六旬漢水浸頭舢舨打轉

【明報專訊】南丫島及柴灣昨日於兩小時內，先後發生兩宗懷疑遇溺意外，兩名男子死亡。其中於南丫島六旬漢駕駛機動舢舨時疑身體不適暈倒，身體半掛在船上，頭浸在水中，其間舢舨不斷轉圈，送院搶救後不治。

警方昨午1時許接獲渡輪職員報案，指南丫島東北石角嘴燈塔對開約100米海面，發現男子在舢舨昏迷，上半身沉在水中。救援人員到場救起他，由救護車送往瑪麗醫院，搶救後證實不治。死者62歲姓陳，警方經初步調查相信他在舢舨暈倒，案件列有人送院時死亡，死因待剖驗確定。

網上流傳一段長約14秒短片顯示，約4米長、裝有船尾機的舢舨，船中央插有太陽傘，在水面不斷轉圈，船上男子臉朝天倒卧在船尾右側，頭浸在水中，影片背景有人說「我見佢已經無晒反應」、「無得搞喇」。消息稱，該男子獨自駕舢舨時暈倒往後跌，頭部浸在水中，因船尾機仍啟動，其他船無法靠近拯救。

男子穿潛水衣游泳 私家車停柴灣岸邊

另外，昨午2時許，漁船途經柴灣嘉業街60號對開時，於離岸約10米海面發現一名男子載浮載沉，其後將他救起，送至杏花邨老鼠排登岸，附近釣魚客得悉事件後協助報警。獲救的59歲男子姓莫，據悉身穿潛水保暖衣，救護車送院時已陷昏迷，經搶救後不治。消防及警方到場調查，水警輪及海事處船隻在附近水面協助。警方其後在岸邊檢獲死者財物，根據資料及檢獲的車匙，發現他停在岸邊的私家車。警員開啟私家車搜查，案件列送院時死亡，死因有待剖驗確定。

據了解，警方根據車廂檢獲身分證資料，聯絡死者的妻子往醫院協助了解，初步相信事件不涉刑事，事故原因待查。據悉死者有多年潛水打魚經驗，事前曾向家人說往該處游水。

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