學生及專家落區 改良手推車減勞損 按清潔工需要加煞掣手柄等 工會盼納外判商合約要求

理大賽馬會社會創新設計院項目經理鄭依依表示，參與「共創清潔工友手推車」工作坊的學生及社會人士來自不同專業背景，包括設計、康復治療、社福等領域。他們透過落區觀察及訪問了解清潔工需要，初步製作了4款手推車原型。團隊隨後邀請社區設計師完善設計，最終推出兩款經改良的手推車，分別為「標準車」及「長車」，以應對不同工作需求。

採「車仔麵式設計」 配件可增減

「共創清潔工友手推車」項目顧問、社區設計師陳嘉興指出，現時清潔工手推車有多個缺點，例如容易溜走、車身較矮，以及垃圾堆疊過高或超載等問題。新設計的手推車採用「車仔麵式設計」，工友可按工作需要隨時增減配件，靈活使用（見表）。

陳嘉興稱，改良後的手推車能加裝延伸手柄，令工友不用經常彎腰推車，另有煞車系統及車鈴，有助工友在斜路或遇上強風時更安全控制車速，提醒行人讓路等。

手推車還可加裝背網、橫軸、延伸支架及工具擋板等配件，有助分開放置個人物品、垃圾袋、收集的垃圾及清潔工具。針對夜間工作安全問題，手推車加闊了車身反光帶，確保清潔工在光線不足環境下，讓行人及駕駛者清楚看到，減少交通意外風險。

團隊今年7月與食環署職工權益工會及清潔工人職工會合作，安排4名分別於港九新界清潔街道及清理垃圾桶的工友測試「標準車」，為期3至4天。理大賽馬會社會創新設計院副項目員鍾雅宜表示，4名工友均認同在斜路工作或遇上強風時，煞車系統能有效固定車身，提供安全保障；手柄延長設計亦讓他們毋須長期彎腰，減少身體勞損；尼龍帶背網則最受工友歡迎，普遍認為實用。

工友試用稱煞車有效 車背網實用

食環署職工權益工會副主席李美笑指出，現時食環署聘用清潔外判商時，會在合約列明包括制服等工具要求，惟對手推車要求相對簡單，「為什麼清潔工人的（手推）車完全沒有改進呢？」她期望署方日後在外判商合約加入相關要求，並為不同類型清潔工設計專用手推車，例如針對鄉郊工作的工友，設計可放置大型垃圾桶的手推車。

團隊稱未來會向食環署、清潔外判商及職安局推廣是次測試中較受工友歡迎的手推車配件，另會物色在住宅或商廈等工作的不同類型工友測試使用。