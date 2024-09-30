明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

全港首例 粉嶺7000噸行車橋「轉身」省工期

【明報專訊】「古洞北╱粉嶺北新發展區」首階段工程已動工，包括預算開支22.68億元的粉嶺繞道東段（崇謙堂至九龍坑）項目。土木工程拓展署昨在facebook表示，該工程採用「橋樑轉體施工法」，屬本港首次，昨日凌晨將一段重逾7000噸、橫跨東鐵線路軌的行車天橋順利「轉身」，預料可節省3個月工期，減低施工風險及對鐵路的影響。

橫跨東鐵 橋樑轉體施工法減影響

土拓署表示，粉嶺公路（近和合石段）旁建造的行車天橋長約140米，重逾7000噸，工程團隊興建期間面對不少限制，倘用傳統建橋方式會非常困難，例如天橋需橫越東鐵線路軌、東江水輸水管、地下高壓電纜等，故採橋樑轉體施工方法，在不影響東鐵線路軌下，於路軌旁興建橋身，然後利用東鐵線收車時間，將橋樑水平旋轉，令橋身跨越鐵路。

根據土拓署影片，團隊先安裝轉體球鉸，構建上承台，再建造該段天橋，待東鐵線收車後開始轉體，其間團隊透過監察平台觀察天橋旋轉狀况，最後該段天橋旋轉33度，與其餘天橋部分對齊，橋口仍隔有距離，料有待連接。同日東鐵線頭班車如常開出。

粉嶺繞道東段項目由土拓署主導，承建商為中國鐵建十五局-保華聯營公司，顧問公司是艾奕康有限公司（AECOM）。工程包括建造一段長約兩公里由崇謙堂至九龍坑的雙線雙程粉嶺繞道東段，路段主要為高架橋及涵蓋兩條橫跨現有東鐵線的長跨距天橋等。土拓署稱，項目2020年3月動工，已進入最後階段，預期明年通車。

上 / 下一篇新聞

哮喘童病發 母餵非處方藥後亡 藥丸內地帶返 婦涉虐兒被捕
哮喘童病發 母餵非處方藥後亡 藥丸內地帶返 婦涉虐兒被捕
黃金周內地客料增兩成 業界：深度遊未成熟
黃金周內地客料增兩成 業界：深度遊未成熟
旅客上港大參觀 警小紅書籲乘公共交通
旅客上港大參觀 警小紅書籲乘公共交通
學生及專家落區 改良手推車減勞損 按清潔工需要加煞掣手柄等 工會盼納外判商合約要求
學生及專家落區 改良手推車減勞損 按清潔工需要加煞掣手柄等 工會盼納外判商合約要求
南丫柴灣兩宗遇溺奪命 六旬漢水浸頭舢舨打轉
南丫柴灣兩宗遇溺奪命 六旬漢水浸頭舢舨打轉
爆水管路陷 的士掉坑沒頂 司機乘客水淹前離開 專家：倘涉疏忽車主可索償
爆水管路陷 的士掉坑沒頂 司機乘客水淹前離開 專家：倘涉疏忽車主可索償
百年潮州商會首誕女會長 高佩璇北闖40年 「成就無關性別」
百年潮州商會首誕女會長 高佩璇北闖40年 「成就無關性別」
經濟低迷 冀《施政報告》紓中小企壓力
經濟低迷 冀《施政報告》紓中小企壓力
涉8宗非禮女生 20歲青年落網
涉8宗非禮女生 20歲青年落網
教大5年制師訓課程全變雙學位 稱助裝備不同出路 學友社：學童減，新科利收生
教大5年制師訓課程全變雙學位 稱助裝備不同出路 學友社：學童減，新科利收生
中大文化研究 擬併文化管理 開「公共人文學」 下月議決
中大文化研究 擬併文化管理 開「公共人文學」 下月議決
加強政府合作冀有新資源 團結基金：智庫應助港轉型
加強政府合作冀有新資源 團結基金：智庫應助港轉型
初創新技術製玻璃碳 免被外國卡脖子
初創新技術製玻璃碳 免被外國卡脖子
廠房面積要求不大 擬本地設廠生產
廠房面積要求不大 擬本地設廠生產
灣區熱搜：美漢堡過江龍 天河店一年即關 Shake Shack稱改善佈局常規動作 食客指性價比不佳
灣區熱搜：美漢堡過江龍 天河店一年即關 Shake Shack稱改善佈局常規動作 食客指性價比不佳
灣區熱搜：消費疲同行促銷 Shake Shack擴充緩
灣區熱搜：消費疲同行促銷 Shake Shack擴充緩
【Emily】政協現身北京賀國慶 準校長盧煜明被集郵 有人溫提「國家成立75年」唔準確
【Emily】政協現身北京賀國慶 準校長盧煜明被集郵 有人溫提「國家成立75年」唔準確
【Emily】為助學生追音樂夢 奉獻額外時間進修 最「美」教師得主：教SEN生要畀愛
【Emily】為助學生追音樂夢 奉獻額外時間進修 最「美」教師得主：教SEN生要畀愛
【Emily】移台3年思港味 陳淑莊開店做主廚
【Emily】移台3年思港味 陳淑莊開店做主廚
【Emily】路德圍街道美化 重現圍村景致
【Emily】路德圍街道美化 重現圍村景致
【Emily】林定國：盼港成東盟入內地大門
【Emily】林定國：盼港成東盟入內地大門
【Emily】田北辰首演舞台劇教英文
【Emily】田北辰首演舞台劇教英文