全港首例 粉嶺7000噸行車橋「轉身」省工期

橫跨東鐵 橋樑轉體施工法減影響

土拓署表示，粉嶺公路（近和合石段）旁建造的行車天橋長約140米，重逾7000噸，工程團隊興建期間面對不少限制，倘用傳統建橋方式會非常困難，例如天橋需橫越東鐵線路軌、東江水輸水管、地下高壓電纜等，故採橋樑轉體施工方法，在不影響東鐵線路軌下，於路軌旁興建橋身，然後利用東鐵線收車時間，將橋樑水平旋轉，令橋身跨越鐵路。

根據土拓署影片，團隊先安裝轉體球鉸，構建上承台，再建造該段天橋，待東鐵線收車後開始轉體，其間團隊透過監察平台觀察天橋旋轉狀况，最後該段天橋旋轉33度，與其餘天橋部分對齊，橋口仍隔有距離，料有待連接。同日東鐵線頭班車如常開出。

粉嶺繞道東段項目由土拓署主導，承建商為中國鐵建十五局-保華聯營公司，顧問公司是艾奕康有限公司（AECOM）。工程包括建造一段長約兩公里由崇謙堂至九龍坑的雙線雙程粉嶺繞道東段，路段主要為高架橋及涵蓋兩條橫跨現有東鐵線的長跨距天橋等。土拓署稱，項目2020年3月動工，已進入最後階段，預期明年通車。