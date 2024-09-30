旅客上港大參觀 警小紅書籲乘公共交通

個人團導賞團預約滿額

根據港大網站，除了明天十一公眾假期及下周日毋須預約外，昨日至本周六（10月5日）的個人參觀登記名額已滿；明起至下周日的導賞團名額亦同告滿額。港大前日（28日）至下月10日推出新一輪特別安排，遊客在周一至周六上午8時至下午8時半期間到訪，須提前預約，並須視乎每節人數配額而定。

港大平日分流措施下預約參觀時間為周一至周六上午8時至傍晚6時半，其他時段及公眾假期毋須預約，早前曾有大量遊客在每日過了須預約時段、於傍晚坐旅遊巴在薄扶林道下車及排長龍入校，引起其他道路使用者關注。

西區警區上周五在小紅書上傳片段，稱相信國慶黃金周會有不少旅客及旅巴到港大，提醒一眾司機違例泊車會危及其他道路使用者，連接港大及香港大學站A1出口的薄扶林道行人路狹窄，大量旅客上落易生危險，冀大家共享公共通道，鼓勵參觀者乘搭小巴、巴士或港鐵等公共交通工具。