黃金周內地客料增兩成 業界：深度遊未成熟

入境處數據顯示，黃金周前夕的周六、即前日有逾10萬內地旅客訪港，較前一個周六（21日）近9.7萬人次升約5%；前日43.6萬港人人次出境，較前一個周六（21日）近37.8萬人次升約15%。深圳市口岸辦前日稱，據深圳邊檢預測，深圳各口岸預計黃金周日均出入境將達74萬人次，高峰將達90萬人次，其中羅湖、福田口岸日均客流分別將達20.1萬及17.5萬人次，預計客流高峰是明日、周六及日（10月5及6日）。

旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，他對預計吸引115萬至120萬內地旅客人次樂觀，估計大部分人集中於維港兩岸消費遊玩，來港深度遊的佔少數。崔相信大部分內地旅客會留港過夜，舉例他旗下位於土瓜灣的精品酒店訂房已爆滿，大部分客人預約兩天酒店房。

楊淑芬昨於無綫《講清講楚》同表示對國慶長假期旅客數據樂觀，惟指大時大節酒店房價昂貴，故每逢內地長假，訪港旅行團都較平時少，又指目前全球經濟差、旅客消費模式轉變，業界推出特色旅遊及深度遊時需時孕育，直言未來兩年訪港旅客應未能回復至疫情前水平。

旅議會籲政府增資源協助

楊淑芬認為本港一定要增加深度遊，惟相關客人不多、只是起步階段，目前深度遊旅行團由導賞員及導遊負責，令成本增加，業界需要政府提供更多資源協助，舉例延長於明年3月底結束的「本地特色旅遊鼓勵計劃」。

翻查該計劃資料，旅行代理商可就每名參加深度遊或特色主題遊的旅客分別申請200或400元的鼓勵金。

稱缺外語導遊 倡放寬發牌要求

楊又提到，業界缺乏懂泰文及俄文等外語導遊，已向當局反映期望可放寬在港留學生就業限制，讓他們可在旅遊業兼職。她稱目前導遊發牌制度規定要完成6至8周課程、或持大學學位者才可參加考試，令部分有意入行、但正讀大學或中學畢業的青年卻步，冀當局放寬必須上課的限制，增加業界人力資源。她形容當局持開放態度、稱可檢視。